El tiempo en Valencia promete aún mucho más calor para los próximos días, aunque las altas temperaturas se retrasarán algo en la provincia respecto a lo que sucederá en el resto de España, según la previsión elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y es que este próximo fin de semana se abrasarán en media península y, sin embargo, en Valencia no se registrarán aumentos notables de los valores térmicos, que se dispararán a partir de los primeros días de la próxima semana.

No obstante, eso no significa que la provincia de Valencia vaya a disfrutar de un respiro en cuanto al calor. En absoluto. Las temperaturas seguirán, en líneas generales, por encima de los 30º C (en algunos puntos, como en Requena u Ontinyent se alcazarán los 33 y 35 grados, respectivamente, mientras que en la capital del Túria el termómetro se quedará rondando los 30.

Así, mientras que en el oeste de Valencia las provincias manchegas se preparan para vivir un fin de semana de intenso calor (con avisos meteorológicos activados por altas temperaturas) debido a la entrada de una masa de aire africano, el territorio valenciano no experimentará aumentos significativos en el mercurio.

Otra cosa es lo que se espera para principios o mediados de la semana próxima, cuando el termómetro ya se disparará en muchos puntos de la provincia. En concreto, y según la previsión actual (que aún podría variar porque aún quedan bastantes jornadas para elaborar una predicción más precisa), el martes 23 ya comenzará a notarse el aumento de las temperaturas, aunque será el miércoles 24 cuando se anoten los valores máximos.

De hecho, para esa jornada, el tiempo en Valencia que anuncia la Aemet habla de marcas de hasta 33 ºC a la sombra en el 'Cap i Casal' y de hasta 39 en puntos como Xàtiva, mientras que en otros lugares de la provincia, como Alzira y Requena, se alcanzarán los 37 grados el miércoles, y en municipios de la costa, como Gandia, el termómetro se quedará en 36 ºC a la sombra.