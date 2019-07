"Me fui tras decirle a Blasco que no iba a firmar los proyectos"

La exdirectora general de Cooperación en la Conselleria de Solidaridad desde septiembre de 2008 a abril de 2008, Pilar Collado, confirmó ayer que abandonó el departamento dirigido por Rafael Blasco ante las sospechas que tenía por el tratode favor a determinadas ONG. De hecho, se negó a firmar la convocatoria de proyectos de cooperación de 2010 antes de irse. «Me negué a firmarlo porque no estaba de acuerdo con la evaluación realizada y los proyectos. El concepto que yo tenía no coincidía... Eran organizaciones desconocidas, sin trayectoria y se apostaba por trabajar en países sin tradición de cooperación valenciana», señaló la funcionaria.

En abril de 2008 presentó su renuncia tras llegar de un viaje de Ruanda. «Hice una carta lo más rápida posible para irme lo antes posible», explicó Collado durante el interrogatorio del Fiscal Anticorrupción. Una decisión que comunicó al entonces conseller. «Le comenté que no estaba de acuerdo en las valoraciones, en la organización. Manifesté mi disgusto y mi decisión. Llegué de Ruanda y lo que más tenía era determinación», explicó sobre su precipitada salida de la Conselleria de Solidaridad para recalar en la de Turismo como directora general de Turismo de Interior.

«¿Y qué le respondió Blasco?» le preguntaron las acusaciones. Aunque no recordaba las palabras exactas, Collado explicó que su respuesta fue: «Vale, no estás de acuerdo con éstas... ¿Pero has estudiado todas las demás? Tienes que leertelas todas». Un consejo que Collado no estaba dispuesta a seguir. «Las cosas son así», asegura que le respondió Blasco por lo que ella replicó: «Las cosas son así, pero no lo voy a firmar. Y al día siguiente presenté mi dimisión». La exdirectora general relató la desconfianza que le provocó la Fundación Entrepueblos/Hemisferio «porque no les veía experiencia y desconocían la cooperación». En otra ocasión, relató Collado, que pidieron un informe de seguimiento de los proyectos de Fudersa (en los que interveno Hemisferio) en la República Dominicana «me llamó la atención que eran las mismas fotos a pesar de que eran dos proyectos diferentes en ubicaciones distintas».

Por último, las defensas pidieron anular la declaración de la funcionaria Ana Tamarit al haberla visto hablando con otras tres trabajadoras de la conselleria que ya habían comparecido en el juicio y que ayer acudieron a la performance organizada por la Coordinadora a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Las acusaciones se oponen. El tribunal comunicará hoy qué decisión adopta.