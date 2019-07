Absuelven a Díaz Alperi de delito fiscal y cohecho

? El titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Alicante ha absuelto al exalcalde del PP de esta ciudad Luis Díaz Alperi de los tres delitos contra la Hacienda Pública y el de cohecho de los que estaba acusado. La sentencia también exculpa a los tres empresarios acusados junto al exregidor. El juez no ve acreditado que el exalcalde defraudara a la Agencia Tributaria 682.000 euros en sus declaraciones de IRPF de 2007, 2008 y 2010 por incrementos patrimoniales no justificados. La sentencia no es firme y puede recurrirse.