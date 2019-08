Climas subpolares oceánicos y continentales

Los climas subárticos pueden ser muy extremados, con temperaturas elevadas en verano y muy bajas en invierno, como es el caso de la ciudad de Norilsk, en Siberia Central, a 69º N, donde la temperatura media de julio es de 19,6 ºC, sólo 4 ºC menos que en el aeropuerto de Girona, a 42ºN, pero la media del mes de enero es de -32,2 ºC. Es la ciudad del mundo situada más al norte del hemisferio norte con una población superior a 1.000.000 de habitantes. La gran masividad del continente euroasiático en el meridiano de Norilsk permite la llegada de masas de aire tropicales continentales en verano que hacen subir las máximas por encima de los 30 ºC, y en cambio en invierno el anticiclón siberiano hace bajar la temperatura más abajo de los -50 ºC. Curiosamente en otra ciudad de Rusia, Koynas, situada cerca del mar de Barents, han superado los 30 ºC este año 2019 antes que la ciudad de Girona. Se llegó a 31 ºC el día 12 de mayo. No es extraño que haya estas anomalías térmicas en primavera, ya que a menudo la circulación meridiana en esta época implica, junto con el elevado número de horas de sol, unas temperaturas desbocadas en el norte de Rusia. Hay ciudades, pero, de clima subpolar oceánico, donde la temperatura media del mes más cálido del año llega a 9,6 ºC, pero en cambio la media del mes más frío no baja de los 0 ºC, el mes más frío tiene una media de 1,3 ºC, es el caso de la ciudad de Ushuaia, en el sur de Argentina. Por tanto Ushuaia tiene un clima de tundra, un clima subpolar oceánico. Esta ciudad lluviosa, fría y ventosa tiene una gran influencia oceánica por efecto de los persistentes vientos del oeste y por encontrarse poco influida por el continente que tiene poca anchura en la latitud de Ushuaia. A pesar de la proximidad de Ushuaia en el continente antártico las olas de frío son poco persistentes y poco intensas por efecto de los vientos persistentes del oeste y la escasa frecuencia de los vientos del sur que transportan el aire frío desde la Antártida. Debemos tener en cuenta que las ondas de Rossby tienen pocas oscilaciones en Ushuaia, hay pocos anticiclones de bloqueo, por lo que las temperaturas son muy similares durante el invierno y a lo largo del año. No hay olas de frío importantes ni olas de calor destacables. En cambio en zonas más continentales de América del Sur, como en el norte de Argentina, a pesar de la menor latitud, los cambios de masas de aire son más bruscos que en Ushuaia, por efecto de la mayor anchura del continente.