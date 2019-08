Els ors valencians d'FP viatgen a Kazan

Olimpiada mundial de Formació Professional. Tres alumnes valencians -Paula Rosa Sanchis, de l'IES Salvador Gadea d'Aldaia; Cristian Ferrer Sánchez, format a l'IES Cabanyal de València; i Izan Elías Barretto del CIPFP Canastrell de Sant Vicent del Raspeig- competiran dels pròxims 22 al 27 d'agost a la ciutat russa de Kazan en el World Skills 2019. El conseller Vicent Marzà els va rebre i animar en aquest nou repte.

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i el director general de Formació Professional, Manuel Gomicia, s'han reunit amb els tres alumnes valencians i el seu professorat de Formació Professional que formen part de l'equip estatal de Skills que competirà del 22 al 27 d'agost a la ciutat russa de Kazan en el World Skills 2019. En aquest esdeveniment participen 63 països en 56 modalitats diferents de Skills.

Els alumnes valencians que han arribat a la competició mundial de Formació Professional són Paula Rosa Sanchis, en la modalitat d'Estètica i que està cursant els seus estudis a l'IES Salvador Gadea d'Aldaia; Cristian Ferrer Sánchez, en la modalitat de Perruqueria i que s'ha format a l'IES Cabanyal de València; i Izan Elías Barretto Arzoumanian per la modalitat de Refrigeració i que cursa els seus estudis al CIPFP Canastrell de Sant Vicent del Raspeig.

El conseller Marzà ha pogut parlar amb ells de primera mà per a animar-los en aquest nou repte i els ha transmés que «els Skills són molt més que medalles, són formació específica i en valors de vida» i ha afegit: «Aquests esdeveniments que tenen fase autonòmica, estatal, europea i mundial ajuden a incrementar la formació de l'alumnat que hi participa, però sobretot suposen compartir coneixement amb companys i companyes de tot arreu. Nosaltres, des d'Educació, hem organitzat diverses formacions específiques, però també ha estat importantíssima la tasca que han fet els diferents equips de professorat de cada alumne que ha participat en les diferents categories de Skills, des dels que organitzem en l'àmbit autonòmic fins a la cita que tenim a Kazan d'ací a poc de temps».

El conseller Marzà ha volgut destacar també que «els Skills ajuden a dignificar encara més l'FP i, en el nostre cas, exemples com el de Paula, Cristian i Izan són la prova que la Formació Professional és una oportunitat magnífica per a assegurar un futur laboral».

En 2017 es van celebrar els Skills valencians a Alacant. Foren 26 les especialitats i l'alumnat valencià que va guanyar les medalles d'or van conformar l'equip valencià que va competir el març de 2019 en l'Spain Skills de Madrid. De Madrid ha sorgit l'equip estatal amb alumnat de diferents autonomies que competirà a Kazan a l'agost, un equip conformat per alumnes de 26 especialitats dels quals tres són valencians.

Cal recordar que en les diferents fases dels Skills, Educació ha organitzat formacions específiques per a l'alumnat participant en coordinació amb el professorat dels instituts als quals pertanyen.

Per primera vegada, el febrer de 2019, Educació va celebrar unes jornades de «couching» a Benicàssim per a l'equip valencià que va participar en els Skills estatals. Les activitats que es van dur a terme incloïen tècniques de presentació i coneixement dels participants, comunicació eficaç, habilitats de lideratge positiu i motivació. En el cas dels tres alumnes valencians que participaran en la competició de Kazan, han rebut formació específica amb estades en ciutats europees. Pel que fa a Cristian Ferrer ha realitzat estades a Barcelona, Bolzano i Londres; Paula Rosa ha fet estades de formació a Budapest i Londres; i Izan Elías ha tingut formació a Londres.

Els tres alumnes que formen part de l'equip espanyol de Skills, en un reportatge publicat per Levante-EMV el passat 7 d'abril, ja ressaltaven el valor dels estudis tècnics de Formació Professional. Així, Cristian destaca que «l'FP té moltes més exides laborals que algunes carreres universitàries». Per a Paula, la seua medalla nacional d'Estètica, prova que «amb l'FP pot arribar on vullgues». I Izan opina que l'FP «és molt desconeguda per a la gent, però és molt important perquè els treballadors mouen el món».