Educació i Iberdrola organitzen la quarta edició d'immersió lingüística en anglés

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i Iberdrola organitzen la quarta edició del curs d'immersió lingüística en anglés que es desenvolupa a les instal·lacions a les quals la companyia té l'aprofitament hidràulic de Cortes de Pallás. A l'acte d'obertura ha assistit el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, acompanyat pel delegat d'Iberdrola a la Comunitat, Joaquín Longares, que han conegut de primera mà les experiències dels estudiants.

El curs, dirigit a escolars de 4t d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) de centres de titularitat pública, està finançat per Iberdrola, a través de la seua fundació a Espanya, i impartit per la companyia Interway, especialitzada en cursos d'idiomes, i segueix els requisits establits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que ha sigut la responsable de la selecció de l'alumnat.

Entre els criteris per a poder accedir a aquest s'ha establit una preferència pels estudiants de pobles de l'interior valencià.El curs, que té 40 alumnes i se celebra durant la primera quinzena d'agost a la residència d'Iberdrola al costat de la central hidroelèctrica de Cortes-La Muela, és d'immersió total en anglés.