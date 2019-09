Colomer descarta la tasa turística y dice que no está en la agenda de futuro

Colomer descarta la tasa turística y dice que no está en la agenda de futuro M.A.Montesinos

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha asegurado que en la agenda de futuro la tasa turística no está sobre la mesa y no es la clave de la planificación, y a su juicio no genera una relación causa efecto de mejora del sector.

Colomer se ha reunido este martes con el presidente de La Confederación de Empresarios Turísticos (CET-CV), Luis Martí, para analizar la situación del sector hotelero y las perspectivas de futuro.

Tras el encuentro, Colomer ha manifestado a los periodistas que la aplicación de una tasa turística genera diversas opiniones y, a su entender, "no cualifica", no mejora la competitividad y no pone en valor los atributos del destino, como muestra el estudio comparativo de ciudades.

La tasa no genera un efecto de mejora, y en periodos de incertidumbre, como ocurre ahora con el brexit, puede no ser "la decisión estratégica más adecuada", ha manifestado.

Sobre la estrategia turística de la Comunitat Valenciana, el responsable de turismo de la Generalitat ha apostado por no quedarse en "una zona de confort" pese a los buenos resultados de este verano, ya que mercados rivales como Egipto, Turquía o Túnez han vuelto a competir y "serán fuertes".

Colomer ha señalado que se ha de escoger entre "hacer lo mismo de siempre o cambiar" y mejorar "lo que sabemos hacer bien" en cuanto a atributos culturales, patrimoniales o gastronómicos, que funcionan bien pero hay que mejorar en aspectos como capital humano, innovación, marketing online y lucha contra el intrusismo.

Para Luis Martí, el destino valenciano tiene que ser "puntero" en todo para seguir manteniendo los datos de ocupación en un mundo cambiante y expuesto a variables que no dependen del destino.

Por ello, ha defendido trabajar por la internacionalización, las conexiones aéreas, la lucha contra el alojamiento ilegal y la seguridad ciudadana.

Según Martí, la ciudad de València ha experimentado un cambio en cuanto al turista ya que el internacional representa hora el 70 % frente al 30 % nacional.

Sobre los problemas de seguridad ciudadana que puede ocasionar el turismo, Colomer ha señalado que el reto de los destinos maduros es gestionar la saturación y para ello se debe vertebrar la oferta y "abrir el angular" más allá del centro de las ciudades.

En opinión del presidente de la CET-CV, hay que vigilar que no se descontrole la situación y ocurra en València como en Barcelona, y ha precisado que en torno al alojamiento ilegal es donde se produce el mayor foco de "incomodidades".