El Consell aplaza de nuevo los ajustes hasta escuchar a Montero

El pleno que celebró ayer el Consell estuvo condicionado por el fuerte temporal que ha recorrido la C. Valenciana. Con la ausencia de Ximo Puig, de visita en las comarcas más afectadas, los consellers se reunieron en el Palau sin quitar la vista de las últimas noticias meteorológicas. Sin embargo, la agenda política no se dejó a un lado y, como la portavoz del Consell explicó, a la reunión oficial le sucedió una charla informal con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para ponerse al día de los últimos acontecimientos que afectan a la situación financiera de la Generalitat. No hay, sin embargo, ningún movimiento. Al menos hasta el lunes, cuando Puig se reúne con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero. Por segunda semana consecutiva, el Consell aplazó la decisión sobre el plan de ajuste a las cuentas elaborado por Soler.

El ejecutivo reivindica que se desbloqueen los 450 millones de las entregas a cuenta del sistema de financiación y 280 de la liquidación del IVA de 2017. Un «balón de oxígeno» para la caja autonómica. Permitiría trabajar en un «escenario más favorable», dijo ayer la vicepresidenta Mónica Oltra.

La portavoz del Consell reconoció que no hay ningún dato ni indicador que les garantice que Montero liberará los fondos en breve. Sin embargo, le expondrán los motivos por los que los 730 millones son urgentes y, entre otras cosas, lo harán «con el artículo 156 de la Constitución» donde se recoge la obligación del Estado de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades.

El Consell también está a expensas de presentar el Plan de Estabilidad Financiera (PEF) de cada año. El ministerio ha concedido un tiempo extra y Oltra confirmó que se trabaja «sin prisa pero sin pausa». Justificó la prórroga concedida para presentarlo en que los tiempos deben ser flexibles para encauzar situaciones complicadas. El PEF está vinculado al plan de retención de créditos. Sin que este sea aprobado por el Consell, no se puede elevar el documento de estabilidad al ministerio. Y este paso es a su vez requisito indispensable para percibir el FLA extraordinario del cuarto trimestre, 250 millones que suponen otra de las vías de alivio económico de la Generalitat.

Oltra también se refirió al lapsus informativo que llevó al Ministerio de Hacienda a desmentir que la C. Valenciana y Murcia tendrían un trato preferente en la percepción de los fondos estatales pendientes. Restó importancia a la afirmación ministerial, se reafirmó en que el trato no puede ser el mismo y confió en que el cara a cara del lunes dé cierta ventaja a la Generalitat, que atraviesa una situación «sangrante» con la infrafinanciación y que se agrava con la inactividad del ejecutivo.

Oltra aseguró que solo valorará la actitud del gobierno dePedro Sánchez una vez que Puig salga de la reunión. Hasta entonces, «entre tanto ruido, un poco más de silencio y responsabilidad», reclamó la lideresa de Compromís en referencia al ministerio.

Mientras tanto, normalidad. Oltra confirmó que en la reunión del jueves de los secretarios autonómicos (el consellet, que prepara los asuntos del pleno del día siguiente) se puso fecha a la orden de la conselleria de Hacienda para elaborar los presupuestos autonómicos de 2020. Se publicará el lunes y a partir de entonces, cada departamento podrá comenzar a hacer sus previsiones.

En este punto, Oltra descartó que se haya considerado el cierre anticipado de los presupuestos, como hizo Cataluña en agosto, ni tampoco prorrogarlos. Ni lo uno ni lo otro: se mantiene la hoja de ruta del conseller Soler, aunque, eso sí, podría verse condicionada por los frutos que de la reunión del lunes con la ministra. Todos los escenarios se mantienen abiertos, afirmó el jueves Soler a la prensa en las Corts.

Preguntada por si los presupuestos del Consell para 2020 serán expansivos y optimistas, Oltra abogó por esperar a conocer la orden de Hacienda y ver qué margenes concede, aunque adelantó que hay que ser «optimistas siempre». Como un anticipo a las críticas de la oposición de elaborar unos presupuestos ficticios, dijo que son reales porque incluyen 1.325 millones de euros que se le deben a la C. Valenciana.



Puig mantiene las tres vacantes

El Consell no cerró ayer su estructura, por otra parte. Tres meses después de tomar posesión, Puig mantiene tres altos cargos vacíos y nada parece indicar que haya prisa por cerrar el organigrama. Está vacante la dirección general de Relaciones Informativas, un área independiente tras haberla separado de Promoción Institucional. Junto a ella, siguen sin titular dos cargos de nueva creación, la dirección general de Coordinación de la Acción de Gobierno y la de Relaciones con las Comunidades Autónomas.