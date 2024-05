El nou llibre institucional “Burjassot” emprén el vol

El teatre de la casa de cultura de Burjassot va acollir el dijous al capvespre la presentació del llibre “Burjassot” en un acte que, juntament amb els coordinadors d’esta nova publicació sobre la identitat de la ciutat de les sitges, els historiadors Robert Blanes Andrés, Ángel López García i Vicente Sanchis Gamir, va presidir l’alcalde, Rafa García, en presència de nombrosos agents del teixit associatiu de la població.

El projecte es va gestar l’octubre de 2019 –en els temps durs de la pandèmia de coronavirus– quan el mateix alcalde, a l’Ajuntament, va suggerir “la possibilitat de coordinar la creació d’un llibre de caràcter institucional sobre Burjassot, que es materialitzara com a llegat per a generacions futures i per a l’interés, la curiositat, el coneixement i el gaudi de les generacions presents”.

Públic assistent a la presentació del llibre. / V. Ruiz Sancho

25 autors

I, després de quatre anys d’ardu treball, per fi “el desitjat” es va presentar i va emprendre el vol. Un total de 25 autors i un equip de fotògrafs han fet possible esta obra de gran format il·lustrada a tot color al llarg de les seues 326 pàgines. Com va explicar l’historiador Robert Blanes, “Burjassot” reunix en 31 capítols “part del passat i del present, un abans i un ara, que ens posen en contacte amb una ciutat viva i dinàmica des dels seus orígens fins a l’actualitat”.

Per part seua, l’alcalde, Rafa García, va agrair la labor de totes les persones que van intervindre en l’elaboració d’“un compendi del que és el municipi” amb l’esperança que “arribe als col·legis i les biblioteques”. L’acte va concloure amb el lliurament d’un exemplar de “Burjassot” a cada un dels seus autors sobre l’escenari i, a continuació, a l’eixida de la casa de cultura, tots els assistents a la presentació també van rebre el llibre.

