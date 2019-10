El riesgo de pobreza es cuatro puntos más elevado en las mujeres que en los hombres

La EAPN España y la EAPN C.Valenciana (European Anti-poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza) indican que en 2018 el riesgo de pobreza y/o la exclusión social (Arope-At Risk of Poverty and Exclusion) ha afectado al 30,2% de la población en la C.Valenciana, esto es a 1.497.543 personas.

Este dato supone la reducción de poco más de 1 punto con respecto a 2017, cuando se registró una tasa del 31,3%. En términos absolutos, hay casi 50.000 personas menos que el an?o pasado en riesgo de pobreza y/o exclusio?n social. Hay diferencias claras por sexo. En la C.Valenciana el riesgo de pobreza y/o exclusión es cuatro puntos ma?s elevado entre las mujeres (32 %) que entre los hombres (28 %).

Despue?s del moderado incremento en 2017, la tasa Arope vuelve a reducirse con una intensidad algo mayor a la reduccio?n media estatal en 2018, pero está todavía 4,1 puntos por encima de esta, que se sitúa en el 26,1 %.

A pesar de la mejora respecto al año anterior, al pasar del 31,3 % al 30,2 %, la tasa autonómica en 2018 es un 10 % más alta que cuando se originó la crisis en 2008, año en el que se registró un 27,5 % de población en riesgo y un total de 1.383.140 personas en esta situación. En ese sentido, cabe destacar que el incremento del 3,5 % del PIB valenciano en esta última década no ha resultado suficiente para reducir la tasa Arope.

Otro dato significativo en 2018 ha sido el empeoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, que ha sido determinante en el incremento hasta el 26 % del porcentaje de personas que en la C.Valenciana viven bajo el umbral de pobreza.

Sin embargo, los datos del último año muestran una mejora para los grupos en mayor riesgo de pobreza y exclusión, que se refleja no sólo en la reduccio?n de la tasa Arope sino en la disminucio?n de la tasa de pobreza severa y de privacio?n material severa (PMS).

Adema?s, y en un contexto de crecimiento de la renta media (por unidad de consumo), se ha reducido el porcentaje de personas en el intervalo de renta ma?s bajo. A pesar de todo ello, la mayori?a de los datos se mantienen, au?n, por encima de las medias estatales, excepto en el caso de la PMS, que ha experimentado una reduccio?n significativa.

Estos son algunos de los datos que se extraen del 9º Informe "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2018" de la EAPN España, presentado hoy en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora mañana jueves, 17 de octubre.

El informe analiza la evolución del riesgo de pobreza y exclusión en nuestro país y en las comunidades autónomas, según el indicador europeo Arope (At Risk Of Poverty and Exclusion). Detalla la evolución desde 2008 del indicador AROPE que combina la renta de las personas (umbral de pobreza), con las posibilidades de consumo (privación material severa-PMS) y la intensidad del empleo en los hogares (baja intensidad de empleo por hogar-BITH).



La población bajo el umbral de la pobreza

Este 9º informe muestra que en 2018, el 26 % de las personas que residen en la Comunitat esta? en riesgo de pobreza. Aunque moderadamente, la tasa vuelve a incrementarse y pra?cticamente iguala el valor del an?o 2014, que fue el ma?s alto de la de?cada.

El crecimiento de la pobreza de este an?o se debe al empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, cuya tasa especi?fica se incremento? pra?cticamente en un punto porcentual. La tasa de los hombres, por el contrario, aunque poco, se redujo. Con estos datos, las diferencias por sexo se incrementan y la tasa femenina pasa a ser 3,6 puntos porcentuales superior a la masculina.

Finalmente, la Comunitat Valenciana tiene 1,28 millones de personas en riesgo de pobreza, de las cuales unas 697.600 son mujeres.



Pobreza severa

En 2018 la tasa de pobreza severa (medida con un umbral del 30 % de la renta mediana en España) en la Comunitat Valenciana es del 5,8%, cifra que significa una importante reduccio?n de 3,5 puntos porcentuales (-38 %) con respecto al an?o anterior y el regreso a los valores medios estatales.

La Comunitat Valenciana tiene unas 287.000 personas, 170.000 menos que el an?o 2017, que ingresan en sus hogares menos de 370 € al mes por unidad de consumo y, por tanto, esta?n en pobreza severa.



Privación material severa

En 2018 hubo también un importante descenso de la privacio?n material severa, que se reduce a menos de la mitad y pasa del 7,4 % al 2,9 %. Asi?, la tasa llega a ser casi la mitad de la registrada para el conjunto del Estado y, de esta forma, la Comunitat Valenciana ocupa la cuarta posicio?n ma?s baja entre todas las regiones. Adema?s, la tasa se redujo ma?s entre las mujeres, con lo cual, las diferencias por sexo pasaron a ser mi?nimas.

En te?rminos absolutos unas 144.000 personas, 220.000 menos que el an?o pasado, viven en condiciones de Privacio?n Material Severa en la C.Valenciana.

Con respecto al an?o pasado, se redujo el porcentaje de personas que sufren todos los i?tems o factores de privacio?n. En algunos casos, incluso, de manera importante, tal como sucede entre aquellas personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos di?as, que ha descendido desde el 5,1 % al 1,7 % de la poblacio?n valenciana (-66,4 %) o aquellas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada que ha bajado a menos de la mitad, desde el 9,8% al 4,7% de este an?o. Por otra parte, algunos de esos factores medidos alcanzan cifras inferiores a las registradas en el conjunto de España.

Finalmente, y de manera congruente, la poblacio?n que experimenta dificultades para llegar a fin de mes ha disminuido desde el 63 % al 58,3 %, y es especialmente destacable que la mayor reduccio?n corresponde a aquellas que lo hicieron con mucha dificultad.



Baja intensidad de empleo por hogar

La tasa BITH (Baja Intensidad de Empleo por Hogar ) continu?a con su proceso de reduccio?n por cuarto an?o consecutivo: baja este an?o otros tres puntos porcentuales y se situ?a exactamente en la media del Estado.

Así, el 10,7 % de la poblacio?n menor de 60 an?os residente en la Comunitat Valenciana vive en hogares con baja intensidad de empleo. Por otra parte, tanto para hombres como para mujeres la reduccio?n de este u?ltimo an?o ha sido similar y la diferencia entre ambos grupos se mantiene: el 11,8% de las mujeres menores de 60 an?os vive en hogares con baja intensidad de empleo y sólo lo hace el 9,7 % de los hombres.



La renta media y el riesgo de pobreza

Después de cinco años de retrocesos, y de alcanzar su punto más bajo en el año 2015, la renta media por unidad de consumo comenzó un proceso de recuperación que se ha mantenido un año más y que, paulatinamente, reduce las diferencias con respecto a la renta media estatal.

Asi?, este an?o, la renta media se ha incrementado en 673 €, que suponen un crecimiento del 4,7 % (el incremento de la renta estatal fue del 3,3 %) y se situ?a en 15.038 €, cifra que es, todavía, 1.899 € inferior a la media estatal.

Por otra parte, la población con ingresos más bajos se ha reducido: las personas que forman parte del decil 1, cuyos ingresos anuales son inferiores a 6.104 €, disminuyeron hasta el 10,4%, todavía un poco por encima de la media estatal y, también, el tamaño del grupo que ingresa un maximo de 1.000 € se mantuvo en el 45% de la población.



Pensiones bajo el umbral de la pobreza

Un grupo con caracteri?sticas especiales es el de la poblacio?n mayor, cuyas rentas esta?n casi totalmente determinadas por el importe de la pensio?n que reciben.

En la Comunitat Valenciana, unas 342.000 personas, 25.000 ma?s que el an?o anterior, reciben una pensio?n cuyo importe es inferior al mi?nimo considerado para no estar bajo el umbral de pobreza.

Es decir, el 34,7 % de todas las pensiones y, si se consideran sólo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 42 %, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Adema?s, para el 7,9% del total, el importe de la pensio?n es inferior al umbral de pobreza severa.

La presidenta de la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández Rodríguez, urge al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana al cumplimiento del compromiso europeo establecido en la Estrategia 2020: 'para que España cumpla con los compromisos con la Unión Europea establecidos en la Estrategia Europa 2020, se requeriría una reducción de la población en riesgo de pobreza y exclusión de cerca de 3 millones de personas antes del año 2020. Para alcanzar esta meta, se debería haber realizado una fuerte inversión social, dirigida a erradicar la pobreza de manera eficaz e integral, para lo cual debería haberse contar con una dotación presupuestaria que a día de hoy resulta insuficiente, así como con un amplio y firme compromiso politico que no ha existido'.

En palabras de la presidenta de la EAPN CV-Xarxa per la Inclusión: 'En esta década hemos visto que el crecimiento del PIB y del empleo son importantes pero no suficientes, hay otras cuestiones que influyen en la reducción de la pobreza como son la redistribución de la riqueza, las políticas de empleo inclusivo, el reparto más igualitario de la recuperación tanto en términos de sexo como de territorios y una fiscalidad justa que haga factible la inversión social equitativa'.

Lola Fernández concluye que hay un gran desconocimiento de la realidad de la pobreza: "Se ha de trabajar más en hacer comprender y explicar de qué hablamos cuando hablamos de pobreza. Hay una gran confusión entre lo que es pobreza y lo que es miseria, entre lo que es pobreza y lo que es pobreza severa. El desconocimiento de lo que significa la pobreza real nos lleva a pensar en una visión sesgada que podría llevar a negar o poner en cuestión la realidad de los datos".