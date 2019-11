El Consell de Transparencia insta al Botànic a publicar más datos de sus coches oficiales

«Sumamente exigua». De esta manera califica el Consell de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana la información que el Ejecutivo valenciano suministra a la ciudadanía sobre el parque móvil de la Generalitat y el uso de los coches oficiales. La reflexión, contenida en un informe publicado recientemente, reabre el debate sobre la opacidad de la Administración respecto a los vehículos que forman la flota de la Generalitat, un asunto controvertido desde hace años.

El Consell de Transparencia, que responde a una cuestión que en su momento le planteó la conselleria que lideraba Manuel Alcaraz, se muestra partidario de que la Generalitat publicite más información a través de sus canales de información.

Argumenta que ha comprobado que en otras Administraciones se da un nivel de detalle que no existe en la autonómica. «Se ha comprobado por parte de este consejo que otras Administraciones dan cumplida información al respecto de los vehículos, haciendo mención a cuestiones tales como el tipo de vehículo, la marca, el uso, y la adscripción e incluso tipología de los vehículos a efecto de emisiones medioambientales».



Datos sin actualizar

Al consejo le llama la atención que el Botànic sea tan restrictivo a la hora de informar sobre su parque móvil. Así, hace mención a la información que consta en la página de la Generalitat relativa a la relación de vehículos por conselleries, una información que fue dada de alta el 31 de diciembre de 2017 y que sigue vigente a fecha de junio de 2018, sin que se haya actualizado.

En concreto, según ha comprobado este diario, la Generalitat informa en el Portal de Transparencia de la existencia de un total de 1.170 vehículos, de los que un total de 84 son coches al servicio del presidente, los miembros del Consell y los altos cargos de la Generalitat. De estos 84, un total de 19 están calificados como clase A y, según se especifican, están asignados de forma individual y permanente al presidente, Ximo Puig, y a los consellers y conselleras. De esta manera, los restantes 65 carecen de asignación individual y permanente aunque están disponibles para secretaría autonómicas, direcciones generales y subsecretarías.

Además, se informa genéricamente de la adscripción de los vehículos a los diferentes departamentos. Todos los del grupo A y B están asignados a Hacienda, departamento del que depende la gestión del parque móvil. Agricultura y Presidencia tienen el mayor número de vehículos asignados de clase D, con 559 y 242, respectivamente. No hay información sobre el modelo de los coches, uso, etc.

El consejo recuerda que ya se había pronunciado con anterioridad sobre la información mínima que debía figurar en la web y en cuanto a sus límites y apunta, en relación al parque automovilístico del Cuerpo Nacional de Policía, que en estos casos, salvo datos estadísticos, no «deben facilitarse en aras a la seguridad datos que pudieran dar lugar a una clara identificación de los vehículos».

Fuentes de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez, indicaron que, tras este informe, se está estudiando cómo ampliar la información sobre los vehículos oficiales. No obstante, desde este departamento se indicó que, en todo caso, estiman que el órgano consultor no se refiere al uso de los coches en el sentido de los desplazamientos de altos cargos, aunque sí podría darse detalles sobre el modelo, la distribución por conselleries, etc. Indicaron que se tratará de compatibilizar una mayor información con la seguridad.