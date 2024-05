El Consell aireja els deutes del Govern amb la C. Valenciana per a atallar la polèmica per la llei de concòrdia

El Consell no va voler entrar ahir a respondre als advertiments del Govern central sobre la llei de concòrdia de PP i Vox presentada en tres autonomies, entre estes la C. Valenciana. Després de la polèmica generada entorn d’estes normes, esperonada per l’informe dels relators de l’ONU en el qual qüestionen que la llei pot anar contra els drets humans i continuada amb l’avís de Moncloa a les Corts perquè actue sobre la base d’eixes conclusions i modifique el text, l’executiu autonòmic va optar per no enredar-se en retrets directes i contraatacs pel flanc dels greuges, tractant de desplaçar el focus als comptes pendents de Moncloa amb els valencians. Només amb el deute acumulat per la dependència i el maltractament del sistema de finançament només enguany, uns 4.000 milions.

“Que es dediquen al que de veritat importa” va ser el missatge força llançat ahir des del Consell. Ho van repetir quasi de manera idèntica el president Carlos Mazón i la vicepresidenta segona, Susana Camarero. L’un i l’altre van rebutjar l’ofensiva de Moncloa i la van vincular amb una maniobra de distracció davant la complexa legislatura en el Congrés.

“El que hem vist estos últims dies és una estratègia del Govern per a fer oposició a les comunitats autònomes en comptes d’ocupar-se del que és important. Els ve bé despistar i no ocupar-se dels problemes reals del dia a dia. En el cas valencià, del finançament autonòmic, del deute de 3.000 milions per la dependència o de l’habitatge”, va argumentar Camarero.

“Relats per a anomenar-nos fatxes”

En una línia molt similar, el cap del Consell va demanar a l’executiu central “que es dedique a les coses de veritat” i que, per exemple, “complisca amb la llei de dependència” i “fixe els fons que porta anys sense fixar” en comptes de “buscar cartes, relats i muntar patins per a veure si ens diu fatxes als altres”. “És el que espere del Govern, que complisca”, va afegir.

Mazón i Camarero, les dos veus amb més autoritat dins de l’executiu de PP i Vox, van donar així la volta a l’argument que venia utilitzant Moncloa contra el president, a qui acusen de “victimitzar-se” escudant-se en eixe maltractament del Govern a la C. Valenciana en lloc d’implementar les seues polítiques.

La posada en escena la va completar la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, que es va reunir ahir amb el seu homòleg del govern murcià, Luis Alberto Marín, per a abordar la similar situació financera de tots dos territoris dins de l’actual model de repartiment. La dirigent valenciana va aprofitar la trobada per a actualitzar la factura del maltractament. Segons va exposar, mil milions menys dels que li corresponen a l’autonomia només en el que va de 2024 com a resultat de l’infrafinançament crònic i de no haver actualitzat els lliuraments a compte per la pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat. Això últim suposa 90 milions menys al mes en ingressos.

La consellera va acusar el Govern de “falta d’altura de mires” i de no tindre “voluntat política” per a solucionar estos problemes en el repartiment de fons, la qual cosa, segons va dir, “trenca el principi d’igualtat entre espanyols” i evidència el “menyspreu” de l’executiu cap a l’autonomia.

