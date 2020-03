Pico del Coronavirus | El patrón del Covid-19 desconcierta a los investigadores

La matemática es esa ciencia exacta que también sirve para arrojar algo de luz al estado de incertidumbre y confusión en el que nos ha sumido la epidemia del coronavirus. Así lo entiende el grupo de investigación Munqu del Instituto de Matemática Multidisciplinar (IMM) de la Universidad Politécnica de Valencia, que desde el pasado 12 de marzo y hasta el domingo publicaba diariamente una estimación de la predicción de la evolución del Covid-19 en España.



Cuándo llegará el pico de la epidemia del coronavirus

En su último informe del 22 de enero, que ofrece una predicción a tres días vista y otra predicción sobre cuándo se alcanzará el pico de casos reportados, el equipo de matemáticos valencianos estimó para ayer, día 23, una previsión máxima de 33.215 reportados, una cifra muy similar a la facilitada 24 horas después por el Ministerio de Sanidad. En ese mismo informe, la predicción a largo plazo estimaba que el pico de la epidemia del coronavirus se alcanzará entre el 20 de mayo y el 6 de junio.

Este era, según señalaba ayer Rafael Villanueva, profesor y responsable de la investigación del Munqu, un dato esperanzador porque apuntaba que el confinamiento ordenado por el Gobierno estaba causando efecto ya que, aunque se retrasa el pico respecto al anterior informe, que lo establecía a finales de abril, era mucho menos acusado que entonces.

«Parece que hoy ya se nota el efecto del estado de alarma. Esto se refleja en la previsión del pico, que se retrasa, y en la previsión del número de casos reportados activos, que disminuye de casi 2 millones y medio a unos 800.000 -concluía el informe del domingo-. Vamos a estar atentos los próximos días y esperamos que esta bajada pueda mantenerse». «La cuarentena está haciendo efecto y va a bajar el número de infectados por coronavirus en el pico más alto», subrayaba Villanueva ayer lunes por la mañana.

Pero por la tarde, el propio equipo de investigadores del IMM anunció que, por primera vez desde el 12 de marzo, no iba a publicar su informe diario sobre el coronavirus. «La predicción que nos sale no sigue el patrón esperado. Esto es debido a que el modelo, que ha funcionado bien hasta ahora, no integra nuevos conocimientos sobre la situación», reconocía el Munqu en su mensaje.

Rafael Villanueva, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar, que estudia el patrón que sigue el coronavirus. Foto: UPV



Hasta ahora, la información publicada correspondía a los resultados obtenidos de un modelo SIR, un sistema de ecuaciones en diferencias a partir de las cifras que facilita el Ministerio de Sanidad sobre personas susceptibles de estar infectadas (S), personas infectadas (I) y personas recuperadas (R). También se introducían en el cálculo las tasas de transmisión y recuperación y la población total en España.



Añadir parámetros para analizar el patrón del coronavirus

Pero los resultados no esperados de los cálculos realizados ayer obligan al equipo a introducir en la ecuación otros «conocimientos» como «la entrada de test rápidos, diferentes estimaciones de tiempo de curación, etcétera» «Tenemos que pensar en un modelo nuevo y aprovechar mejor los datos que hay», subrayaba Villanueva a este periódico. «Nuestro objetivo ahora es centrar esfuerzos para trabajar en un modelo más elaborado, con nuevos parámetros e ideas que nos habéis propuesto -explicaba el equipo Munqu en Twitter-. Esperamos tener este modelo próximamente y volver a las publicaciones».

Hasta ayer, en el modelo usado por los matemáticos de la UPV la predicción media (que no la máxima) se acercaba a los datos ofrecidos cada día por el Ministerio de Sanidad. «El modelo acierta porque la predicción es a pocos días y de un día a otro no hay cambios grandes», apuntaba Villanueva para reconocer a continuación que ese acierto se dificulta cuando se producen incrementos importantes de un día a otro, como se anunció que ocurrirá esta semana.