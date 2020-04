Reencuentro con la calle para 739.000 niños valencianos

Solo estuvo unas horas en vigor pero fue suficiente para que el Gobierno rectificara su propio anuncio. Los 739.077 menores de 14 años censados en la C. Valenciana podrán salir finalmente a pasear a partir del próximo domingo 26 de abril. Se les permitirá ir junto a un adulto por la calle y participar de las actividades ya permitidas en el estado de alarma, es decir, ir a la farmacia o al supermercado para hacer la compra.

Así lo confirmó ayer en rueda de prensa el ministro de Sanidad Salvador Illa unas horas después de que la ministra-portavoz, María Jesús Montero, afirmara que no estarían permitidos los paseos.

Illa precisó que «dar paseos» es «dar paseos» y que en los próximos días se regularán las condiciones de los mismos, como la distancia o el tiempo máximo. «Este es un Gobierno que escucha. El fin de semana emitiré una instrucción para que los menores de 14 años puedan dar paseos», aseguró el ministro.

Por la mañana, la ministra María Jesús Montero afirmó en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros todo los contrario. Apeló a la responsabilidad individual de los progenitores para que durante esas salidas garanticen la seguridad de los niños, pero también de los demás ciudadanos, y las limitó a las actividades que están permitidas por el decreto del estado de alarma.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se contabilizaron 213.351 menores de entre cero y cuatro años en las tres provincias valencianas. De cinco a nueve años aparecen inscritos 252.082 menores, mientras que en la franja de 10 a 14 años las cifra se eleva a los 273.644.

El comité científico que representa el doctor Fernando Simón había mostrado su apoyo a incrementar la movilidad de grupos sociales para los que el encierro tiene mayor impacto, incluidos los menores de 14 años.

Cabe recordar, como publicó ayer este diario, que psicólogos y entidades de defensa de la infancia han reclamado al Gobierno que la medida anunciada el pasado fin de semana por el presidente Sánchez no dejara fuera a los adolescentes y, por lo tanto, se hiciera extensible hasta los 14 años. Desde el Aula de la Infancia advertían, además, de que no incluir a los adolescentes sería una «discriminación jurídica inadmisible». No obstante, la Asociación Española de Pediatría (AEP) no veía «prudente y deseable» que los niños salieran de casa porque son vectores del coronavirus. Los pediatras pidieron evaluar el impacto del confinamiento «en la alteración en sus rutinas».