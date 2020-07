La fractura se agrava en Podem con una ejecutiva afín a Lima y sin ningún crítico

Una ejecutiva (consejo de coordinación) de 13 miembros totalmente afín a Pilar Lima agrandó ayer la brecha existente entre los dos bloques de Podemos en la Comunitat Valenciana que compitieron hace unas semanas en las primarias por el liderazgo del partido, el de la propia Lima y el de la síndica, Naiara Davó.

La ganadora por la mínima de aquella votación (38 votos de diferencia) fue la también diputada Lima, que ayer sacó adelante en el primer consejo ciudadano celebrado tras la batalla interna una ejecutiva compuesta únicamente por afines a su candidatura.

El equipo de Davó se siente excluido al no tener ni un solo representante y asegura que se ha violado la pluralidad interna. Apuntan que se esperaban una mayoría de Lima en la ejecutiva pero no que se les laminara por completo.

La ejecutiva la formarán diez personas, además de Lima y dos portavoces, la directora general del Instituto de la Juventud, Mari Tere Pérez, y la exsecretaria de Organización en los tiempos de Estañ, Lidia Montero, dos de los principales apoyos de la diputada en el proceso interno que la convirtió en lideresa de Podemos.

«Es una barbaridad»

Fuentes cercanas a Davó calificaron de «barbaridad» no disponer de un solo representante con casi el 50 por ciento del voto de las bases en las primarias y señalaron que en vez de curar la herida de la asamblea ciudadana, la fractura se agrava de forma considerable.

Añaden que hay sensación de tristeza en buena parte del partido por lo ocurrido ayer. El grupo de Davó pidió a Lima que retirara la propuesta de ejecutiva planteada y se aplazara la votación para sentarse en una mesa y plantear una propuesta inclusiva y equilibrada. Aseguran que Lima ni les contestó. Finalmente se dio paso a la votación, que salió adelante con todos los miembros afines a Lima.

En el entorno de la coordinadora aseguran que Lima intentó integrar al bloque de Davó pero que estos no aceptaron reunirse, aunque consejeros del entorno de Davó lo negaron a preguntas de este diario. Con todo, entre los afines a Lima persiste la sensación de que no se puede integrar a quien no quiere hacerlo y que es Davó la que rechaza la unidad porque se sigue negando a reconocer la victoria de Lima y habla continuamente de empate técnico y victoria compartida.

Añaden que ha sido Lima la que ha querido reunirse con todos los consejeros del bloque de Davó, uno a uno, pero sin éxito frente a la propuesta de Davó que pretendía reunirse en bloque, algo que se salta las directrices orgánicas, señalan las fuentes.

De esa forma, explican, Lima ha tenido que formar un Consejo de Coordinación (ejecutiva) con quienes aceptaron reunirse con ella, pero que aún mantiene la mano tendida a que se unan quienes no han querido reunirse.

La ejecutiva comandada por Lima se pone a trabajar aunque falta por elegir los 14 representantes provenientes de los círculos. Pero los afines a Naiara Davó están convencidos de que Lima marca ya una línea clara en la que se les excluye de la dirección del partido y remarcan que la ejecutiva es provisional algo que niega la nueva dirección del partido.

La ejecutiva de Podem en la Comunitat Valenciana echa a andar con Pilar Lima como coordinadora autonómica; Lidia Montero en la portavocía y Políticas Públicas; María Teresa Pérez en l portavocía y Acción Institucional; Joan Pérez, coordinación ejecutiva; Carles Fons: organización y finanzas; Susana Ruíz, movimiento popular; Mati Mas, municipalismos y territorio; César Lledó, análisis político y comunicación; Àngels Varó: feminismos y políticas LGTBI; John Orozco: círculos, formación y participación y Mario Jordá, transición ecológica.

La nueva mayoría nucleada en torno a Lima sostiene que la dirección se ha conformado teniendo en cuenta los perfiles y capacidades de las consejeras y consejeros tras las reuniones llevadas a cabo por la nueva coordinadora durante las últimas semanas. Sin embargo, se deja la puerta abierta a la incorporación de otros miembros del consejo en el futuro.

Además, la ejecutiva, señalan, ha apoyado la labor del vicepresidente Dalmau frente a las presiones de los lobbies inmobiliarios.

Reunión del Pacte del Botànic

La nueva coordinadora, Pilar Lima, asegura que la tarea más urgente e importante del partido es hacer frente a la pandemia y reiteró ayer que su voluntad es construir un perfil propio en Podem de la Comunitat Valenciana, por lo que ha propuesto también trasladar a sus socios de Gobierno, PSPV y Compromís, la necesidad de convocar la Mesa de Seguimiento del Botànic, además de retomar la dirección de la coalición de Podem con Esquerra Unida.