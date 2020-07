Una veintena de institutos examinarán a más de 100 estudiantes en las PAU

Una veintena de institutos de la Comunitat Valenciana van a examinar en selectividad a más de un centenar de estudiantes. Algunos de ellos, llegan a superar los 200 alumnos matriculados en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que, a causa de la covid-19, por primera vez acogen los centros de Secundaria y Bachillerato de forma generalizada y que se realizarán a partir de mañana y hasta el jueves, un mes después de lo previsto. Con el cambio de ubicación, se evitan las aglomeraciones de centenares de estudiantes que, cada curso, se producen en los campus universitarios. Y es que, son un total de 23.979 aspirantes.

El centro que presenta a más estudiantes de entre los 470 de la Comunitat Valenciana es el IES Francesc Ribalta de Castelló, con 210 alumnos, seguido del IES Lluís Vives de València, con 208, según los datos facilitados por la Conselleria de Universidades a Levante-EMV.

Por debajo de los 200 pero también con cifras muy elevadas se encuentran el IES José de Ribera de Alzira y el Historiador Chabàs de Dénia. También en Alicante, como este último, el Misteri d'Elx, en el Baix Vinalopó, los IES Playa de San Juan y Figueras Pacheco de la capital de la provincia y el IES Gabriel Miró de Orihuela. Del mismo modo, destacan por su número de inscritos el IES Benlliure del cap i casal y el instituto Joan Fuster de Sueca. Los centros concertados y privados también serán sedes de las pruebas, y entre los 15 primeros de la Comunitat Valenciana se encuentran los colegios concertados Nuestra Señora del Pilar y Sagrado Corazón-Maristas de València y el Lluís Amigó de Godella, así como el Complejo Educativo Mas Camarena, de Paterna.

En esta selectividad -la más numerosa de la década, con un aumento de estudiantes del 18,4 %, debido en parte a que la titulación debía ser la «norma general» en los institutos-, demostrarán sus conocimientos un total de 22.470 estudiantes de Bachillerato y 1.509 titulados superiores de Formación Profesional.

En este último caso, cabe mencionar el Centro Integrado de FP (CIPFP) Ausiàs March de València, que examinará a 140 alumnos. Se trata del único centro exclusivamente de FP en el que se harán PAU, pues en los otros casos los alumnos acudirán a institutos cercanos, al ser grupos más reducidos.

José Barrachina, secretario del CIPFP explica que la mayoría son estudiantes de ciclos superiores de la rama sanitaria, con un «nivel y notas muy altas», pues se presentan con la intención de poder acceder a carreras como Medicina, Fisioterapia, Enfermería, Biología o Biotecnología.

Aunque estos centros están acostumbrados a realizar grandes convocatorias (por ejemplo, las pruebas de acceso a FP), Barrachina apunta que sí les han «preocupado» las medidas por la covid-19, pues han tenido que adaptar las aulas. Así, en este caso, aprovecharán su espacio más grande, el salón de actos, además de otras cinco clases. «El 12 de marzo no me hubiera creído que fuéramos a hacer la selectividad aquí, ahora hemos puesto señalización en el centro y esperamos que no haga mucho calor», reconoce Barrachina.

En el CIPFP ya han recibido su correspondiente parte de las 33.545 mascarillas y alrededor de 3.090 unidades de gel hidroalcohólico que ha repartido la Conselleria de Universidades entre los centros, además de botellas de agua. Según este departamento (que se ha coordinado con Justicia, Educación y Hacienda), velarán por el correcto funcionamiento de este dispositivo de selectividad «sin precedentes», efectivos de Protección Civil y Policía Local, 2.500 docentes voluntarios, 2.000 vigilantes de aulas y otras 1.800 personas que forman parte del proceso.