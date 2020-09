Bonig: "Vamos camino del caos"

"Nos llevó a la oscuridad en la pasada legislatura y vamos camino del caos". Con esta frase ha arrancado su discurso la síndica del PP en las Corts, Isabel Bonig, durante el Debate de Política General. Una intervención que aunque ha comenzado ofreciéndo su mano tendida para pactar con el Botànic II los presupuestos de la Generalitat de 2021, se ha caracterizado por sus duras críticas a la gestión del presidente Puig ante la pandemia por el coronavirus. Bonig ha acusado al jefe del Consell de estar más pendiente de su "imagen pública" que de gestionar adecuadamente y ha considerado "indecente" que en lugar de atender las necesidades de los más vulnerables esté pendiente de cuestiones políticas. "¿Tiene la conciencia tranquila de que ha hecho todo lo que estaba en su mano?", le ha preguntado, al tiempo que ha solicitado que actúe como presidente de la Generalitat y no como secretario general del PSPV. Una acusación que, poco después, le ha echado en cara Puig en su turno de réplica, pero que Bonig ha vuelto después a expresar: "Es indecente utilizar la propanga en benificio propio", ha soltado.

Bonig ha invalidado al presidente para presidir la Comunitat Valenciana porque "no puede dirigir la Comunitat quien no tiene palabra ni credibilidad". Bonig, que ha comenzado su intervención con la voz quebrada al recordar a una persona, cuya identidad no ha desvelado, ha asegurado que los "ximo anuncios" que el presidente había desgranado en el inicio del debate abocan a la "frustración" porque no se cumplen. "Usted es un hombre anuncio", ha dicho y mientras "los valencianos pagan, usted promete". Frente al balance que había hecho el jefe del Consell en su discurso, Bonig ha indicado que "la realidad es la que está fuera" y se ha referido a las protestas del colectivo sanitario. Le ha acusado de recortar derechos y no ponerse en la piel de los valencianos e incluso de "abandonar" a las personas más vulnerables.

Para la presidenta del PPCV, Puig se está quedando como espectador de los problemas y le ha instado a tomar las riendas del gobierno ordenando la realización de test masivos.

"Con Rajoy se vivía mejor"

Por otro lado, ha instado a Puig a "levantar el teléfono" y exigir ya el nuevo modelo de financiación con la misma intensidad que lo hacía cuando gobernaba Rajoy. "Con Rajoy se vívía mejor", ha indicado. "Necesitamos un presidente que lidera, con coraje para enfrentarse con los socios y con el Gobierno", ha subrayado.

Por otro lado, ha lanzado una oferta a Puig para que cuente con el PP para aprobar los presupuestos, "sin condiciones ni líneas rojas", aunque sí con una base de cinco ejes y tres reivindicaciones. En concreto, ha pedido reducir la administración rebajando conselleries y altos cargos, blindar el presupuesto sanitario, enfermería escolar, ley de conciliación y comprometerse con la no subida de impuestos. Además, ha exigido al presidente un compromiso para no tocar las pensiones, reivindicar el modelo de financiación y aplazar los ertes.