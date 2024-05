Villarejo declara que la UCO investigó a Zaplana a instancias de Rajoy para que no le hiciera sombra

"Creo recordar que había un interés, no sé por qué, del Partido Socialista, de destruir al señor Zaplana y se utilizó a un informador sirio, un confidente del CNI, no recuerdo ahora su nombre, para ver las fórmulas de, en fin, de ver cómo, en fin… Hay veinte mil», declaró en octubre de 2021 José Manuel Villarejo en el Congreso de los Diputados. Una acusación que reiteró un año después. Por estas razones el abogado de Zaplana ha citado a declarar a Villarejo en el juicio del caso Erial.

Villarejo ha declarado que como agente de inteligencia y responsable de información tuvo conocimiento de "gestiones tendentes a desacareditar a su cliente [Zaplana]. Dije que no era oportuno y no quise participar en el tema. En 2017, tuve encuentros con Manuel Sánchez Corbín, coronel jefe de la UCO, hablamos de Rossell y de su cliente. Y les dije que era una mala razón utilizar malas artes, procedimientos poco ortodoxos".

El comisario también seha referido a otro mando de la UCO "un tal Almansa que era el número dos de la UCO, muy vinculado al CNI, porque su hermano era instructor de equitación del rey actual. Corbín dio instrucciones a Almansa porque las recibe del CNI. Con Corbín hay conversaciones sobre interés del CNI hacia mi y a temas de València. Corbín me dice que no le gusta trabajar con el CNI pero que está obligado por su condición de milita"r. Según Villarejo "había más interes en su propio partido [el PP] en desacreditarlo [a Zaplana] que en el propio PSOE. Rubalcaba tenia buena opinión de él. Creo que era un error usar temas delicados para temas serios,como el terrorismo, independentistas. pero no para gente que moleste políticamente", como era el caso de Zaplana, según su versión.

Sobre Juan Cotino, Vilalrejo ha asegurado: "Me honro de haber sido gran amigo de Cotino. Hicimos cosas cuando era director general de la Policía. En 2011 Cotino estuvo a punto de haber sido secretario de estado. Iba a ser ministro este diputado que está en Europa. Cotino era honorable y era muy dependiente del señor Rajoy. Todo lo que le pedía lo hacía. Cotino tenía mucha relación Rajoy. Y pensaba que su cliente (Zaplana) podía disputarle el liderazgo. No entendí esa obsesión de Cotino por delegación de tal".

