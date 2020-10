La Universitat Politècnica de València (UPV) ha hecho público en un comunicado que la mayoría de los estudiantes del colegio mayor Galileo Galilei que han dado positivo en coronavirus son de otras universidades valencianas distintas a la UPV. La Politécnica decidió el lunes suspender las clases presenciales por la incidencia de casos de covid en la residencia Galileo Galilei, situada en el campus de Vera.

Tras la realización de pruebas masiva en la que se tomaron muestras PCR a más de 700 personas, ayer, con el cribado ya finalizado Sanidad informó de que eran 168 los alumnos con covid-19 relacionados con el macrobrote de la residencia. En este brote están afectados estudiantes de varias universidades de València y del área metropolitana, no sólo del campus de Vera.

No obstante, ni la Conselleria de Sanidad ni las universidades - a excepción del CEU UCH- detallaron cuántos casos correspondían a su alumnado. Hoy la UPV comunica que de los 168 positivos, pertenecen a su estudiantado un total de 61 universitarios, por lo que la mayoría de positivos corresponde a otras universidades.

Previsiblemente, como publica Levante-EMV, pertenecerán a la Universitat de València y a la Universidad Católica de València, pues ambas cuentan con estudios relacionados con las Ciencias de la Salud. De hecho, las autoridades sanitarias tomaron el lunes la decisión de suspender dos semanas todas las prácticas presenciales en hospitales públicos y privados, como medida de contención.

Todo apunta a que el origen de este macrobrote y algunos brotes más pequeños relacionados, como el de los estudiantes de Biotecnología, son una o más fiestas realizadas durante las últimas semanas de manera ilegal en la azotea del colegio mayor Galileo Galilei, donde los estudiantes no cumplían ninguna de las recomendaciones sanitarias contra la pandemia.

La consellera de Justicia Gabriela Bravo, a petición de la Conselleria de Universidades, dio ayer la orden para que la Policía investigue estas fiestas y buscar a la persona que organizó estas celebraciones ilegales. La sanción al responsable por lo que se consideraría una falta muy grave puede alcanzar los 60.000 euros de multa.

Un grupo de Farmacia de la UV pasa las clases a online

La Universitat de València (UV) ha decidido suspender las clases presenciales de un grupo del grado de Farmacia y ofrecer la formación online durante, previsiblemente, las próximas dos semanas. Así lo ha confirmado la propia institución académica que, además, explica que esta decisión se ha tomado tras la confirmación de dos casos positivos entre sus estudiantes -relacionados con el macrobrote del Galileo Galilei- que se suman a otro positivo que había en esta misma clase. Este último contagio no guarda relación con el colegio mayor y la persona afectada ya había notificado su caso.

Ayer, a falta de los resultado definitivos de las PCR, la UV avanzó que los casos positivos entre sus estudiantes "no son significativos y están muy fragmentados por campus, centros, titulaciones, cursos y grupos". Por esto, al no haber más de un caso positivo en grupos diferentes al de Farmacia, consideran que no es necesario por el momento suspender la docencia presencial en otros grados. Asimismo, recuerdan que en todo caso se aplican los protocolos aprobados, tanto por el Consell de Govern de la UV como los diferentes de cada comisión académica.