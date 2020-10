Los brotes de coronavirus en la Comunitat Valenciana siguen creciendo al mismo ritmo descontrolado que en los últimos días: el 26 octubre de la Conselleria de Sanitat ha notificado 47 nuevos focos de contagio en las últimas 48 horas. En total, estos rebrotes afectan a 227 personas. Cabe recordar que ha habido once fallecidos y 47 nuevos brotes de coronavirus durante el fin de semana en la C. Valenciana. Casi el 80 % de los brotes del fin de semana en la C. Valenciana son sociales.

Más en concreto, hay 37 casos de origen social, tres de ámbito educativo y y siete de origen laboral. En esta última jornada, el brote más numeroso se encuentra en Petrer con doce casos de origen laboral. El Pinòs, con nueve casos de origen laboral, se encuentra en segunda posición. En la misma situación se encuentra Elda, con nueve casos de origen laboral. València, con seis brotes que afectan a 31 personas, también es la ciudad más afectada por los últimos rebrotes.

Otros municipios que han registrado brotes en las últimas 48 horas son Llíria, Gilet, Vila-real, Muro de Alcoy, Crevillent, Orihuela, Ibi, Almoradí, Ayora, Elx, San Fulgencio, Catarroja, Gilet, Alcoi, Petrer, Carlet, Alzira o Alboraia son los otros municipios con mayores focos de contagio.

Listado completo de todos los brotes en la Comunitat Valenciana desde el fin del estado de alarma