Familiares de los usuarios de la residencia Velluters de València se han concentrado este sábado frente al centro, donde han guardado un minuto de silencio para protestar y manifestar su "rechazo frontal" a la adjudicación de la gestión del centro a DomusVi y "evitar que una empresa tan sospechosa ponga la mano encima a nuestros familiares". "Nuestros mayores no son un negocio", han remarcado.

Los residentes desde las ventanas y los familiares en la concentración frente al centro han mostrado carteles con lemas como 'Por dignidad, no nos sometan a más cambios, a más miedo e incertidumbre', '¡Velluters somos personas, no un negocio!' o '¡Con la seguridad de nuestros mayores no se juega!'.

El hijo de uno de los residentes en el centro de mayores, Alberto Cobacho, en declaraciones a Europa Press, ha criticado que "una empresa que es sospechosa y que está sancionada y denunciada pueda presentarse a un concurso para un puesto que es exactamente igual a aquellos otros donde se ha demostrado que ha sido absolutamente nefasta".

Así, ha indicado que esta concentración es "la primera medida de presión de muchas". En este sentido, ha avanzado que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, les recibirá la próxima semana.

Cobacho ha señalado que los familiares expresarán su rechazo frontal "por tierra, mar y aire y con todos los medios posibles para que una empresa tan sospechosa como DomusVi no ponga la mano encima de nuestros familiares". "No vamos a permitirlo", ha sentenciado.

"Esto es solo el principio. Vamos a tratar de tocar todas las puertas a nivel judicial, político y social para tratar de impedir que este absoluto sinsentido se cumpla", ha agregado.

Por su parte, otra familiar de un usuario del centro, Paqui Gómez, ha manifestado que sufren "ansiedad y malestar ante la situación" y ha denunciado que se adjudique la gestión de la residencia "a una empresa que está investigada por mala gestión durante la pandemia".

Además, ha aplaudido "la labor" de la anterior empresa adjudicataria: "La gestión ha sido impecable".