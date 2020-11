10:36

Se acercan las Navidades y la curva de contagios no termina de doblegarse en la Comunitat Valenciana. Ante esta coyuntura y siempre que no haya un cambio brusco de la situación epidemiológica, la estrategia trazada por el Consell está orientada a extender las actuales restricciones más allá del 9 de diciembre, fecha en la que vence el decreto y en la que deberán decidir si lo prolongan hasta Navidad. Este escenario de Navidades limitadas es el que ven más probable los hosteleros valencianos, que ya se han puesto manos a la obra para evitar que estas medidas impacten en citas tan importantes para sus cajas como la Nochevieja. Por eso ya están promoviendo iniciativas para adelantar a mediodía la clásica cena de fin de año. El sector aclara que el objetivo es diseñar un «formato lúdico» para aprovechar la comida «pero no festivo», pues esas celebraciones podrían colisionar con las medidas de prevención sanitaria que, insisten, están comprometidos a cumplir.