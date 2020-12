La consellera de Sanidad Ana Barceló pidió ayer que «no se baje la guardia» ante el próximo puente de diciembre y el posible aumento en la movilidad durante esos días, para evitar que se reproduzca lo ocurrido en el puente de octubre, a partir del cual aumentó la incidencia de la pandemia en la Comunitat. Sanidad achaca las malas cifras de contagios, muertes, hospitalizaciones y brotes en la Comunitat Valenciana durante noviembre, «a la movilidad que se produce» en los puentes, y en concreto al del 9 d’Octubre, aunque tras las medidas restrictivas adoptadas después los positivos están bajando, según la agencia Efe.

«Vemos que la transmisión del virus se convierte en un pico» que, ahora, está «bajando y hemos doblegado la curva», defiende la consellera, quien aboga por «ver si podemos bajar la situación porque hay otro puente con movilidad», en alusión al festivo del próximo 8 de diciembre. «Estaremos muy atentos porque es necesario que la ciudadanía mantenga las medidas durante todo el tiempo», por lo que ha pedido: «No bajemos la guardia».

Sanidad pide mantener la prudencia porque la curva «ahora está descendiendo» pero «no es más que una trayectoria que está llevando el virus que estamos intentando controlar y puede volver a saltar por cualquier circunstancia, sobre todo por la movilidad y encuentros familiares y con amigos, que representan el 96 % de los contagios», recuerda Barceló.

¿Pero cómo se ha de traducir esta llamada a «no bajar la guardia» ante un puente festivo, antesala de las fiestas navideñas en las que es habitual quedar a comer con amigos o familiares a quienes no se ve hace tiempo? «Hay que ir con cuidado y ser prudente», responde el catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Alicante, Ildefonso Hernández Aguado.

Una prudencia que puede, y debe traducir en respetar las burbujas familiares o sociales. «Si una familia que convive habitualmente va a una casa rural no hay problema. Pero si son dos familias, lo aconsejable es que se encuentren en espacios abiertos, manteniendo las distancias y con mascarilla».

Y de cara a las Navidades, Hernández Aguado insiste en que «se debe evitar reunirse gente que no está habitualmente cerca. Si no se puede evitar, sería ideal realizar un aislamiento previo». Incluso hay quien sugiere realizarse una PCR antes de viajar. «Hay que ir con cuidado porque, como le ha sucedido a Lewis Hamilton, dio negativo en tres PCR antes de dar positivo en una cuarta prueba». E insiste Hernández, en que «un test no quiere decir que mañana no puedas ser positivo. Si te has de juntar, prevención, mantener la distancia y llevar la mascarilla».

Desde la Conselleria de Sanidad alerta que el mayor riesgo ante las fechas que se avecinan es «la interacción con diferentes grupos de personas» por lo que abogan también por mantener las relaciones con «grupos estables de familia, trabajo o amistades. Si amplias el círculo, el riesgo aumenta». A la recomendación de mantener estos grupos estables de convivencia, respetar distancias, lavarse las manos y usar las mascarillas, desde Sanidad añaden la obligación y necesidad de «proteger a los vulnerables. La gente mayor cumple muy bien las normas de prevención, pero son sus familiares los que pueden transmitirles la enfermedad. Y es en estas circunstancias donde se debe mantener la distancia, la mascarilla. Porque no hay ningún motivo para no proteger a los demás y no hacer las cosas bien».