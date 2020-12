La Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP) defiende la importancia de incluir a los niños en el límite de personas permitidas en las reuniones familiares esta Navidad, y así reducir el riesgo de contagio de Covid19. La entidad respalda la recomendación ya anunciada por el gobierno de la Comunidad Valenciana de incluir a los menores en el cómputo total, ya que, aunque aún se desconocen los datos concretos de la tasa de transmisión de los niños, el riesgo de transmisión y contagio aumenta en espacios cerrados indistintamente entre niños y adultos.

En palabras del doctor Luis Carlos Blesa, presidente de la SVP, “además de cumplir con la recomendación de no ser más de 10 personas, niños incluidos, también aconsejamos a las familias celebrar reuniones preferentemente, y a ser posible, solo con los convivientes habituales. Quedarnos en casa y celebrar las fiestas con los más cercanos para evitar que las cifras de contagio vuelvan a aumentar”. Insiste en que, durante estas fiestas de Navidad, en ambientes en los que no se pueda respetas las medidas básicas de prevención, los niños también pueden contagiarse o transmitirlo a personas más vulnerables.

Actualmente, la Comunidad Valenciana registra una incidencia acumulada de 243 contagiados por cada 100.000 habitantes, según los datos del Ministerio de Sanidad a fecha de 2 de diciembre. El temor de los pediatras es que un mayor contacto con otros adultos durante las fechas señaladas aumente el contagio entre los niños, ya que la experiencia de la apertura de los colegios ha demostrado que los menores no se contagian entre ellos con tanta facilidad. “En los niños con Covid19, la gran mayoría tiene un antecedente familiar con positividad previa, un adulto que se lo ha transmitido” explica Blesa. Por ello, insisten en la recomendación de realizar las reuniones con los convivientes y no variar los contactos habituales, para así evitar la trasmisión y el posible contagio de los niños y del resto de familiares.

Desde la sociedad afirman que la pandemia no está resuelta, ni se espera que lo esté a corto plazo. El virus aprovechará cualquier aglomeración pública o familiar, y más si no se respetan las medidas preventivas, para diseminarse. “Las fiestas, aunque sean navideñas, hacen bajar la guardia. Acordémonos de aquellos con los que ya no vamos a disfrutar ninguna Navidad más a causa de la Covid 19” expone Blesa.

Por tanto, los pediatras recuerdan que, aunque se trata de fechas especiales que los niños viven con especial ilusión, sigue siendo clave respetar las medidas de prevención: reducir el contacto con los demás y mantener la distancia de seguridad, hacer uso de las mascarillas, aunque estemos con miembros de la propia familia si no son convivientes, y procurar ventilar de forma periódica los espacios cerrados. Al perder el marco protector y regulador de la rutina de las actividades escolares se puede producir un aumento de la tasa total de infectados, incluyendo niños y adolescentes.