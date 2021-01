La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha considerado que quizás sería mejor poner la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a aquellos alcaldes que se la han inyectaron de forma indebida ya que “no estamos para perder dosis”. Oltra ha dicho que compartía desde el punto de vista ético la posición del presidente de la Generalitat Ximo Puig de que no se les administre la segunda dosis, pero, en su opinión, esto supondría que estas personas acabarían usando “tres dosis”. Con todo, ha insistido en que esta decisión depende de Salud Pública.

Oltra se ha mostrado muy crítica con la actitud de estos alcaldes, así como de otros representantes públicos o profesionales, como por ejemplo el comisionado del hospital de Torrevieja, que “se colaron” y se vacunaron cuando no le tocaban. Respecto a su opinión de si deben o no dimitir, ha indicado que “si no dimiten, habría que dimitirlos” porque se trata de un comportamiento “muy feo” no acorde con lo que debe hacer un responsable público, que debe cuidar de los demas. Para Otra es un caso claro de “nepotismo” y ha indicado que la actitud de estas personas es "indignante".

Por otro lado, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha advertido que su departamento abrirá expediente disciplinario a los responsables de centros de mayores que han permitido entradas en las residencias que violan el régimen de visitas establecido por decreto ley este verano para frenar la pandemia durante el proceso de vacunación. Oltra ha subrayado que incumplir este régimen podría conllevar multas de hasta 30.000 euros, al margen de la reprobación ética o las responsabilidades políticas que pueda conllevar. La vicepresidenta ha indicado que la vía abierta por su departamento se complementa con la investigación abierta por la Conselleria de Sanidad, respecto a aquellas personas que se han vacunado de forma indebida, tanto en el ambito sanitario como en el ámbito de las residencias. Esta investigación afecta también a los alcaldes y políticos que “se han colado” en el calendario de vacunación.