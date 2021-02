Los códigos de Buen Gobierno aprobados a la llegada del Botànic al poder deploraban la celebración de actos inaugurales como el que tuvo lugar el pasado lunes durante la puesta en marcha de los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Orihuela. Hasta los socios de gobierno de los socialistas en la Generalitat, Compromís y Unides Podem, cargaron ayer contra ese acto, que también criticaron desde el PP y Ciudadanos.

Compromís y Unides Podem aseguran que no era el momento para la celebración de un acto como este, en un momento de cierre perimetral de la Comunitat Valenciana y cuando se reunieron en plena pandemia personas que procedían de orígenes distintos. Los socios aseguran que el acto no aportaba nada y que no debió celebrarse. Los socialistas se quedaron solos en la defensa. El síndic, Manolo Mata, aseguró que se trató de un acto de mínimos en el que se guardaron las distancias y al que fue convocada muy poca gente.

No participar en estos actos

Mata añadió que era un buen momento para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitara la comarca de la Vega Baja.

Pero la exdirectora general de Transparencia en la pasada legislatura, Aitana Mas, ahora síndica adjunta de Compromís en las Corts, explica que los códigos de buena conducta de los altos cargos valencianos tienen como filosofía no participar en este tipo de actos, aunque señaló que estuvo organizado por el Gobierno de España aunque a él se sumaron también cargos públicos valencianos como el presidente, Ximo Puig, que acompañó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Aún así, Aitana Mas consideró que existe una falta de regulación normativa para parte del Estado que debería equipararse a la normativa valenciana para poner coto a actos como el del lunes.

Es, precisamente, la falta de este tipo de legislación lo que hace que se produzcan contradicciones en actos como el de Orihuela, dijo Mas. Pero tanto Unides Podem como Compromís creen que no se debió realizar un acto como este. El síndic de Compromís, Fran Ferri, consideró más importante la vertebración de las comarcas valencianas y el refuerzo de las líneas de Cercanías que utilizan miles de personas cada día que la puesta en marcha de otro AVE a Madrid. El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, aseguró que el acto fue una «falta de respeto y sensibilidad brutal» por parte de los participantes.