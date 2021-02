Tras las protestas con carteles como «Limpio, luego no existo» o «Como limpio no me contagio y mi familia tampoco» el personal de limpieza del Hospital La Fe de València comenzaron ayer a recibir su vacunación, según confirmaron fuentes de las instalaciones sanitarias.

Esta labor de inmunización empezó por aquellas personas que trabajan en espacios que se consideran de primera línea e incluye al personal del propio hospital como del centro sanitario Ernest Lluch, el que corresponde a la antigua Fe, y se prevé finalizar el viernes.

Por otra parte, el sindicato UGT-PV exigió ayer la vacunación de los trabajadores del servicio de comidas en los centros hospitalarios de la Comunitat Valenciana, algo que, aseguraron, no se está dando.

El sindicato considera «imprescindible» que estos profesionales sean vacunados al ser «grupo de riesgo» por entrar en contacto con afectados de la covid en el reparto de comida.