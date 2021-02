Las visitas en el tanatorio se pasan al digital. La Generalitat permite un máximo de 10 personas por funeral como medida restrictiva, lo que ha dejado a muchos sin despedirse de sus seres queridos y a los familiares sin recibir la calidez del entorno. Por eso, las empresas funerarias se han adaptado y ofrecen gratuitamente una web dedicada al fallecido donde compartir recuerdos, palabras bonitas, fotografías e incluso encender velas.

No hay consenso en la ciencia sobre cuándo apareció en lenguaje. Es tan inherente a nuestra especie que nadie se aventura a decir cuándo comenzamos a expresarnos, si bien algunos teóricos apuntan a hace 50.000 años. Desde entonces, la palabra nos permite decir lo que sentimos, y pocas situaciones son tan delicadas como la pérdida de un ser querido. La visita al tanatorio cuando alguien fallece es una reunión entre seres unidos por esa persona, y las palabras y recuerdos de consuelo ayudan a la familia y a los amigos a superar la pérdida. Hoy, en mitad de una pandemia mundial que ha cambiado tradiciones y costumbres, los tanatorios andan colapsados de fallecidos, pero no de allegados, ya que en la C. Valenciana la limitación se establece en 10 personas. Las empresas funerarias, que organizan y gestionan el sepelio, ofrecen una alternativa para recopilar las muestras de cariño: hacerlo en versión digital.

El «espacio web conmemorativo» ha permitido que Violeta García Carreño pueda leer las muestras de cariño hacia su padre, Francisco García Martínez, exconcejal de Aldaia e histórico comunista valenciano. Una persona influyente en l’Horta a cuya despedida asistieron sus seres más queridos, pero no todos los que quisieron estar. «El portal web es parte del servicio que nos dio la funeraria para hacer más cálida la despedida», señala Violeta, quien reconoce no haber tenido tiempo de comprobar todos los mensajes. Hay recuerdos por escrito, pero también se pueden compartir fotografías e incluso encender velas «online» o entregar flores digitales. Un libro de despedida digital a García para poder expresar el cariño y los recuerdos compartidos con él.

En el caso del grupo ASV Servicios Funerarios, contrataron los servicios de una empresa que diseñó una aplicación móvil, Alife, para ver en streaming la ceremonia funeraria de un ser querido ya que no puede presenciarse físicamente. Además de ver en directo el acto, se pueden dejar mensajes a la familia y en recuerdo de la persona fallecida para mostrar el cariño y sus condolencias. «Ha tenido muy buena acogida. Al principio, las familias notaban la ausencia de invitados en el tanatorio y en el funeral. Aunque la aplicación no sustituya la presencia física de los allegados, suple la ausencia de cariño en esos momentos duros», explica Julia Rodríguez Haro, responsable de comunicación del grupo.

El servicio es gratuito y el acceso a la aplicación se proporciona a los invitados que en otra situación estarían velando al fallecido. «Se da de alta a las familias y ellas envían el enlace a sus conocidos y amigos», explica la responsable.

Una iniciativa similar la han puesto en marcha Carmen Brioso y Joaquín Castañeda con el portal ‘Decir Adiós’, una página web dedicada a la despedida de los seres queridos. Aquí, los impulsores buscan que los amigos y conocidos expliquen y cuenten anécdotas, costumbres y, al fin y al cabo, su historia o lo que cada uno desee compartir y expresar sobre la persona perdida. En este caso, según explicó Castañeda, habrá moderadores para controlar los textos compartidos y evitar conflictos o agravios, aunque tanto él como Carmen esperan que no sea necesario y se publiquen los textos «de manera íntegra».

Mientras, una iniciativa similar han tenido los hijos de Arcadi Oliveres, economista y activista catalán de renombre que afronta los últimos días de su vida por un cáncer terminal.

Miles de recuerdos compartidos

La familia Oliveres-Künzi quiso que sus allegados, alumnos y compañeros compartieran con él un recuerdo, y la respuesta ha sido más de 5.900 comentarios en una web para despedirse en vida del profesor universitario.

Explican que el portal se ha abierto para publicar comentarios y fotografías «Arcadi, si el tiempo y las fuerzas se lo permiten, estará contento de saber de vosotros y leeros», señalan.