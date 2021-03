El cerebro no está preparado para esta pandemia

Cómo saldremos mentalmente de esta pandemia es la pregunta que se hacen muchos expertos. Porque el sistema cognitivo tiene recursos para mantenernos a flote, «pero no está preparado para afrontar una situación de pánico más allá de unos días. El miedo no se sostiene neurológicamente». Así lo asegura Susana Martínez-Conde, catedrática de Oftalmología, Neurología, Fisiología y Farmacología en la State University of New York. Martínez Conde participó ayer en la mesa redonda «Pandemias: covid-19, una visión humana y social», organizada por el Instituto de Neurociencias en el contexto de la Semana del Cerebro. Esta neurocientífica cree que esta pandemia ha dado lugar a un cierto experimento social. «Nunca se había dado una situación así. Tenemos la experiencia de lo que ocurre con las guerras, que desembocan en casos de estrés postraumático, pero nunca nos habíamos enfrentado a una situación de estrés en un grado medio o bajo prolongado durante tanto tiempo». Una situación que además es global y «en la que no podemos recurrir a la red de amigos o familiares, que son los que nos apoyan en este tipo de situaciones». Qué nos pasará a nivel emocional aún está por ver, pero Martínez-Conde cree que será más duro para los niños y los adolescentes, «porque en su caso se suma el retraso que están sufriendo en la socialización o la bajada en el rendimiento escolar».