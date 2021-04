"La Comunitat Valenciana tiene más de 5 millones de habitantes y la Comunidad de Madrid 6 millones y medio. Las comparaciones son odiosas pero cada uno debemos asumir nuestra responsabilidad y consolidar lo que ya sabemos que funciona". El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha salido así al paso hoy sobre la última polémica con su homóloga de la Comunidad de Madrid al ser preguntado en el programa "Las cosas claras", de TVE.

Ayuso reaccionó ayer de forma esquiva cuando le interpelaron en Telecinco por la buena evolución de los datos sanitarios en la Comunitat Valenciana, donde la hostelería se ha sometido a más restricciones, en comparación con la situación en Madrid. La presidenta madrileña aseguró no le gusta hablar de otras comunidades, pero acto seguido dijo que "solo nos podemos comparar con ciudades europeas, por densidad de población. Solo me podría comprar, si acaso, con Cataluña, pero no está mucho mejor". Ayuso redujo a València a "capital de provincia" y aseguró que no es equiparable la situación en esta autonomía con la madrileña.

La respuesta del president Ximo Puig no se ha hecho esperar. "La Comunitat Valenciana tiene 5 millons de habitantes y Madrid, 6,5 millones. Alauguna cosa puede ser equiparable. En 2019 teníamos 30 millones de visitantes, unos pocos menos que Madrid", ha recalcado el jefe del Consell. Puig ha resaltado que la incidencia acumulada del virus en suelo valenciana sigue estabilizada por debajo de 50 casos. "Gracias a los esfuerzos se consigue parar la pandemia, pero si hay otras mirada que dicen que no es tan importante el aumento contagios y la pandemia deberán asumir responabilidades".

"Nunca voy a sacar pecho del seguimiento de la pandemia, hacemos todos lo que podemos de la manera más seria que podemos", ha agregado el president. "Cada uno ha de de asumir su responsabilidad y lo más importante es que lo que funciona hemos de consolidarlo porque lo que pase a una comunidad le va a pasar a todas. Esto no va de fronteras ni de espacios territoriale", ha sentenciado.

Puig también ha acusado a la Comunidad de Madrid de actuar con poca transparencia y deslealtad por negociar la compra de vacunas Sputnik sin la autorización de la EMA.