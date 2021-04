El enfado que ha manifestado públicamente el PSPV por su pérdida de atribuciones en materia de igualdad dentro del Consell no parece que vaya a dar pie a un proceso sosegado de diálogo ni a tener consecuencias más allá de los enfrentamientos de los últimos días entre altos cargos socialistas y de Compromís. La vicepresidenta y consellera del ramo, Mónica Oltra, quiso ayer dar carpetazo a este último desencuentro, primero sustrayendo al gobierno autonómico de la polémica y, después, dejando claro que no piensa dar su brazo a torcer ni alterar la hoja de ruta en lo que respecta a unas competencias que defendió como propias e intransferibles.

La disputa lleva años soterrada, pero vio la luz el miércoles cuando la portavoz de Igualdad del PSPV, Rosa Peris, alertó en un comunicado del «desmantelamiento» y la invisibilización del Institut de les Dones -único negociado de la conselleria gestionado por los socialistas, bajo la figura de María Such- como consecuencia de la negativa de devolver a este órgano la responsabilidad asignada en 2015 de coordinar las unidades de igualdad de las conselleries. En 2018, esa función se derivó a la Secretaría Autonómica, en manos de Compromís. La desaparición de la competencia en el último reglamento orgánico interno ha avivado el malestar entre los socialistas, que dicen sentirse ninguneados en el mestizaje.

Oltra, sin embargo, negó el desmantelamiento del Institut de les Dones y dijo no comprender la postura del PSPV. «Las competencias de Igualdad están en la conselleria que yo presido», enfatizó. «Las unidades de igualdad tienen la misma estructura desde 2018, hace tres años que esto no se ha alterado y no ha cambiado. No me puedo imaginar a qué se puede referir alguien cuando habla de desmantelamiento», ahondó la vicepresidenta, que recurrió a la ironía para dirigir una recriminación velada a las altos cargos socialistas que están detrás de las críticas: «Tampoco creo que alguien que haya tardado tres años en darse cuenta de cómo están las unidades de igualdad sea alguien que tenga tanta preocupación por los temas de igualdad», proclamó, para luego remachar: «Como no lo acabo de entender, lo mejor cuando uno no sabe es no especular».

«No hay polémica en el Consell»

Pese a sus palabras, Oltra mostró su voluntad de que el conflicto -subido de tono en las redes sociales con acusaciones cruzadas de deslealtad- no afecte a un Consell en el seno del cual, dijo, «no hay ninguna polémica sobre temas de igualdad». La vicepresidenta deslizó que «todos» los partidos que comparten el ejecutivo están «orgullosos del trabajo realizado desde el primer día» y enumeró una batería de medidas desplegadas por el Botànic como «defensor, impulsor y puntero» en políticas de Igualdad. Fue su primera respuesta sobre el enfrentamiento y con ella quiso distanciarse del clima de disputa de los últimos días, aunque luego endureció el tono.