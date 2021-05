«Tengo 74 años y no me han llamado», «nací en 1948 y sigo esperando», «han vacunado a unos amigos que son más jóvenes que yo y a mí todavía no». Son frases que se repiten en los últimos días ante el avance de la vacunación. Hay previsiones, anuncios de objetivos, cifras y mucho boca a boca. Cada citación es celebrada y pregonada y la ausencia de noticias, el silencio de una llamada de la Administración o la falta de mensajes no hace más que acrecentar los nervios. Un «¿me llamará?» inquieto, casi adolescente, ante el deseo de la vacuna.

En el grupo de entre 70 y 79 años (personas nacidas entre 1951 y 1942) la mayoría ya tiene una dosis administrada, más de 340.000 de las 437.000 que forman esta franja de edad, según los datos del Ministerio de Sanidad. Esto es, más de tres de cada cuatro. Para esta semana ya hay citadas personas de 72, 71 y 70 años, algunas que, incluso, no han cumplido la setentena porque lo que cuenta es el año natural (1951 en este caso) y no si los años están cumplidos en el momento de la cita.

Entonces, ¿qué pasa con las personas de 73 o 74 años que no han sido llamadas? De momento, explican desde la Conselleria de Sanidad, nada, esperar. El orden que lleva la vacunación no es exactamente descendente, sino que se elabora a partir de quinquenios y dentro de este la organización va según la convocatoria que hace cada punto de vacunación. Este, a su vez, depende de los datos que facilite cada centro de salud y su correspondiente departamento. A esto se añade la queja de varios usuarios de 1947 y 1948 que señalan errores en los listados.

Hay que tener en cuenta, indican desde Sanidad, que ni todos los departamentos van dirigidos al mismo punto de vacunación ni un punto de vacunación tiene pacientes de un mismo departamento. Por ejemplo, València es «uno de los más complejos» por la cantidad de población y también porque dentro de él hay hasta cuatro departamentos de salud distintos.

Desde Sanidad explican que cuando se termina un quinquenio lanzan un aviso para que las personas que no han sido llamadas se pongan en contacto con su centro de salud porque significará que existe algún fallo con el contacto o los listados. En esta situación están los mayores de 75 años a los que, afirman, ya han cubierto de manera íntegra con las primeras dosis.

Pero además de esto, ante las reiteradas dudas, desde Sanidad han puesto en marcha una web en la que se informa sobre la situación de la vacuna por grupo de edad.