La exdiputada Sandra Juliá se da de baja como afiliada en Ciudadanos con críticas a Arrimadas

Presento mi baja en @CiudadanosCs agradeciendo vuestro gran apoyo. @InesArrimadas



- No somos la alfombra del Sanchismo y sus socios

- No apoyo apartar a personas competentes por no ser palmeros

- No apoyo culpar a afiliados/votantes de los propios errores de la líder y su equipo pic.twitter.com/h8YFiKauOf