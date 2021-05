El equipo Hyperloop de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha presentado esta mañana la última de sus innovaciones: es el HyperTube, la primera cámara de vacío para pruebas de Hyperloop autosostenible de España. Un nuevo hito para este equipo, nacido en el año 2015, y que desde entonces es una de las referencias internacionales para el desarrollo del transporte del futuro.

El HyperTube es resultado de año y medio de intenso trabajo, de muchas horas de diseño, evaluación de diferentes alternativas… “Ha sido un desafío, pero el resultado es realmente bueno. Hemos realizado mejoras para que el túnel del que ya disponíamos se convirtiese en una cámara al vacío en la que se pudiese testear el prototipo", explica Clara Montalvá, responsable de comunicación y relaciones institucionales del equipo Hyperloop-UPV.

"Disponer de esta infraestructura puede suponer el mayor acercamiento a la implementación real de hyperloop, el ya conocido como quinto medio de transporte, que combina la velocidad del avión –unos 1.000 km/h– con la frecuencia y comodidad del tren”, ha destacado .

HyperTube es un túnel de baja presión que permite testear materiales, subsistemas y prototipos de Hyperloop completos. Construido en acero, mide 12 metros de largo y 1’8 de diámetro e incorpora dos puertas que cierran el tubo, convirtiéndolo en una cámara de vacío completamente hermética y funcional. “Esta infraestructura es clave para demostrar que el trabajo del equipo es totalmente aplicable al concepto final de hyperloop. Además, es pionera en España”, ha incidido Clara Montalvá.

El carácter de pionero se lo otorga la instalación de paneles solares curvos en la parte exterior del tubo, que dota al HyperTube de autosuficiencia energética. Además, la infraestructura se ha certificado con el sello ECO20 Made with Solar Energy.

“Con ello queremos contribuir más si cabe a combatir el cambio climático y sus efectos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conseguir que esta infraestructura sea autosuficiente permitirá realizar estudios de viabilidad para analizar la escalabilidad de este medio de transporte en rutas reales”, añade Clara Montalvá.

Nuevo prototipo y bancada

Hyperloop UPV trabaja además en la fabricación de su nuevo prototipo, que estará propulsado por un motor de inducción electromagnética lineal. Para su diseño y construcción, se ha requerido un gran proceso de testeo y validación. Para ello, se ha instalado en la UPV una bancada de pruebas de motores lineales de inducción, una pieza clave que complementa a la excelencia de la infraestructura del equipo.

ADN UPV

Durante la presentación del HyperTube, el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, ha destacado que “año tras año, convocatoria tras convocatoria, Hyperloop UPV no deja de sorprendernos. No es solo que participan en competiciones internacionales y las ganan. Es que, cuando no las hay, las crean ellos. Y, cuando no hay tecnología desarrollada, la ingenian y la producen ellos. Hyperloop UPV es mucho más que un equipo. Es una escuela, una manera de hacer las cosas que lleva el ADN UPV. Y del que no podemos estar más orgullosos”.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha trasladado su felicitación al equipo investigador y a la UPV “porque en un momento de emergencia climática como el actual, este proyecto representa una alternativa a la movilidad tradicional. La cuestión no es tanto si impulsamos o no la transición a la sostenibilidad en las ciudades, sino cómo aceleramos esta transición, y la tecnología del Hyperloop apunta a ello. València quiere ser una ciudad próspera y emprendedora, capaz de ofrecer atractivos y oportunidades a la innovación. No queremos solamente atraer el talento, sino sobre todo retenerlo”.

En julio, València capital mundial del Hyperloop

La inauguración del HyperTube ha sido el preámbulo a la European Hyperloop Week (EHW), que se celebrará del 19 al 25 de julio en València.

“Este evento convertirá a nuestra ciudad durante una semana en la capital mundial del Hyperloop. Se trata del primer evento europeo centrado totalmente en este medio de transporte, algo sin precedentes, que ocurrirá por primera vez en Valencia, en las infraestructuras de la UPV”, ha apuntado María Cuesta, miembro también del equipo Hyperloop UPV.

Su organización correrá a cargo del equipo de la UPV, junto con la Escuela Politécnica Federa de Zurich (ETH Zurich), la Universidad Técnica de Delft (TU Delft) y la Universidad de Edimburgo. “El evento será una reivindicación de la calidad y potencia de la infraestructura de la UPV, que la hace un referente a nivel internacional”, ha destacado Ferran de Andrés, director de Hyperloop UPV.

Durante una semana, equipos universitarios participarán en una competición de diseño de prototipos en la que se valorarán aspectos como la escalabilidad, el impacto en la sociedad, la eficiencia, y la innovación.

Actualmente, hay ya más de 20 universidades registradas y aceptadas para participar en el evento, entre ellas algunas de las mejores del mundo, entre ellas el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets).

En paralelo a la competición, se realizarán charlas, conferencias y mesas redondas y se buscará generar un intercambio de ideas que potencie la relación empresarial y estudiantil.

Sobre Hyperloop UPV

Nacido en 2015 a raíz de la Hyperloop Design Weekend Competition -organizada por SpaceX- el equipo Hyperloop UPV ha trabajado año tras año en diferentes pods que han destacado en multitud de ámbitos y les ha situado en el top 10 de todas las ediciones celebradas.

Tras The Future Concept, Atlantic II, Valentia, Turia –los prototipos creados en estos siete años- el equipo Hyperloop UPV trabaja en la puesta a punto del nuevo prototipo, que presentarán el próximo mes de julio y con el que competirán la European Hyperloop Week.