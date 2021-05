La Conselleria de Sanidad ha defendido este martes que todavía no ha comunicado "nada a nadie" sobre la renovación o no de los contratos covid de refuerzo del personal sanitario. El departamento de Ana Barceló rechaza así las acusaciones de haber despedido por WhatsApp a quienes no fueran a continuar a partir del 31 de mayo.

Para afrontar la pandemia, la Administración autonómica contrató a 9.300 personas del ámbito sanitario, desde administrativos hasta personal de Enfermería y especialistas médicos. Así, el 31 de mayo expiran sus contratos de los que desde la conselleria han indicado que renovarán dos de cada tres, unos 6.050, mientras que el resto dejará de prestar sus servicios al sistema sanitario público.

En ese marco, algunas fuentes sanitarias protestaron porque habían recibido la comunicación de su no continuidad a partir de SMS o WhatsApp en el que les agradecían su labor calificándoles de "héroes". No obstante, la conselleria niega que se haya producido ningún mensaje de este tipo desde la Administración autonómica.

De hecho, Sanidad asegura que en estos momentos se están cerrando los contratos con Hacienda, y que las informaciones pertinentes, tanto a los interesados/afectados como al resto de la sociedad después de que esté todo listo.