Un fallo en el envío de SMS deja a varias personas sin vacuna a las puertas del vacunódromo de la Ciudad de las Artes

Compuesto y con cita pero sin vacuna. Así se ha quedado este jueves un reducido grupo de valencianos que esperaba la segunda inyección de Pfizer y al que un fallo en el envío masivo ha dejado tirados a las puertas del vacunódromo de la Ciudad de las Artes. Los nacidos hace 50 años llevan semanas desfilando por los distintos puntos de vacunación de la Comunitat Valenciana para inmunizarse contra el virus pero el festivo recuperable de San Juan se ha convertido en un pequeño inconveniente para algunos.

César ha regresado de sus vacaciones porque tenía cita hoy a las 15.50 en la Ciudad de las Artes para recibir la segunda dosis de Pfizer al haber pasado 21 días de la primera inyección, tal como consta en el mensaje SMS que desde la Conselleria de Sanitat le enviaron a su número de teléfono. Sin embargo, su sorpresa ha sido mayúscula cuando al llegar a las puertas del Museo Príncipe Felipe la zona sanitaria permanecía totalmente clausurada.

El ambiente este jueves era el propio de un día festivo en la zona de lagos del museo: niños, bicicletas y gente visitando el espacio científico del edificio. Del batallón de sanitarios no había ni rastro y hasta las vallas que organizan las colas habían sido retiradas a primera hora de la mañana para no estorbar a quienes paseaban por la zona.

"He vuelto de un viaje adrede", reconocía a Levante-EMV por teléfono este valenciano nacido en 1970 que había interrumpido sus vacaciones con la ilusión de completar la pauta contra el coronavirus. César no lograba comprender como, pese a revisar una y otra vez el mensaje de texto con la fecha de la primera y la segunda inyección, el vacunódromo permanecía cerrado. "Me parece una falta de organización importante, sobre todo porque estamos en verano y hay gente de vacaciones o aprovechando el día festivo", admitía.

Fallos puntuales en el envío masivo

Fuentes de Sanitat consultadas por este diario aseguran que se envió por SMS una nueva fecha a todas aquellas personas cuya segunda dosis coincidía con el festivo de San Juan. A la mayoría se les inoculó la segunda dosis ayer, adelantando un día la segunda inyección.

No obstante, desde Sanitat justifican en el envío masivo a miles de teléfonos el posible error por el que un reducido grupo no recibió el mensaje con una nueva fecha. Las pocas personas que se han quedado a las puertas del vacunódromo sin inyección recibirán mañana la dosis de Pfizer, según les han asegurado. "Veremos cómo está mañana el asunto, porque no podemos acreditar ni la nueva cita ni la suspensión de hoy", afirma César, que mañana regresará para intentar recibir, por fin, la segunda dosis. "Es una paradoja que el miércoles hubiese el récord de vacunación en España y hoy la Comunitat Valenciana, con una incidencia en ascenso, se permita el lujo de no vacunar por ser festivo", zanja