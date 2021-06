Vicent Marzà: "Es momento de actualizar el Bloc para crecer y que los valencianos lo decidan todo"

Conseller de Educación y coordinador de la ponencia política del Bloc. La cabeza visible de la reformulación ideológica del valencianismo, el conseller Vicent Marzà, cierra la serie de entrevistas que, con motivo del congreso del Bloc, ha realizado este diario con referentes del principal partido de Compromís, que hoy abre el cónclave de refundación.

¿Es el congreso más relevante de la historia del valencianismo?

Es uno de los más relevantes, sí. Planteamos una actualización ideológica y una reformulación organizativa muy importante como en otros momentos de nuestra historia, la fundación del Bloc, la UPV... hemos tenido muchos y en todos hemos sido capaces de sumar a más gente.

¿Qué es lo esencial de esa actualización que impulsan?

Que nos fortalecemos como organización y construimos un discurso basado en el soberanismo democrático, en la capacidad del pueblo valenciano de decidirlo absolutamente todo. Nuestra apuesta es que el valencianismo sirva para que las personas puedan decidir sobre su día a día y también colectivamente. Necesitamos romper los marcos de la extrema derecha y construir marcos propios para cohesionar el País Valenciano. Relanzarnos y tener un partido fuerte y de gobierno para avanzar aún más.

¿Qué partido veremos a partir del lunes?

Un partido con las ideas muy claras, más fuerte. Con una opción ideológica muy potente y una estructura organizativa para dar más respuesta a las necesidades del País Valenciano.

Se habla mucho del concepto de soberanía, más social, o al modo tradicional, soberanía de país. ¿Con cuál se queda?

No hace falta escoger. Vamos con los dos. Es el mismo concepto. Para construir un país capaz de decidir por sí mismo, las personas que lo conforman tienen que poder decidir sobre su vida y que sus derechos estén garantizados, que puedan mirar el futuro con esperanza, que convivan con el territorio y tengan las mismas oportunidades. La soberanía nacional y colectiva se construye del conjunto de soberanías de cada una de las personas.

Se ha formado una candidatura que opina que el Bloc se deja parte de su esencia.

Es al contrario. Alguien quería construir una candidatura y ha intentado buscar eso como explicación. Cuando les escuchas da la sensación que no han leído la ponencia. Y no han presentado enmiendas para hacer posible muchas cosas de las que piden. Es bastante incoherente. Un partido como el nuestro merece mayor seriedad y rigor a la hora de presentarse. No hay ninguna renuncia, solo pasos adelante.

¿Se desnaturaliza lo que siempre ha representado el Bloc?

No, lo que hacemos es sumar, avanzar, ampliar la base. Lo que planteamos es la evolución natural que han hecho todos los partidos como el nuestro en Europa que es poner en el centro la capacidad de decidirlo todo, individual y colectivamente. Y esa construcción pasa por el soberanismo democrático, que es el movimiento que han hecho todos los partidos nacionalistas y regionalistas que miran por su país desde una perspectiva de izquierdas. Si avanzamos será desde la plena soberanía, que es por lo que hemos peleado siempre.

¿Por qué es este el momento de refundar el valencianismo?

Porque estamos en un momento crucial, la pandemia nos ha cambiado la vida, el marco neoliberal está en crisis aunque es mayoritario. Y hay un conflicto internacional en la derecha por ganar ese marco y que todo gire como siempre: que unos pocos privilegiados sigan teniendo cada vez más poder y la mayoría trabajadora cada vez menos. Por eso necesitamos una reflexión potente, actualizarnos y dar respuestas para ser más y ser de verdad la fuerza hegemónica en el futuro inmediato. Es la primera vez que estamos en el gobierno desde que hace más de 300 años nuestro movimiento está en marcha. Ahora lo que queremos es ser la fuerza mayoritaria.

Usted apoya cambiarle el nombre al Bloc ¿Por qué?

Porque es la tarjeta con la que nos presentamos y debe reflejar ese proceso de actualización. Lo hemos hechos siempre para presentarnos a los valencianos como herederos fieles de una tradición pero más abiertos, para que más gente venga a participar de nuestro proyecto. Siempre nos ha funcionado, siempre hemos crecido.

¿Le gusta el nombre de Més-Compromís?

Ha habido tiempo de presentar alternativas, tendremos debate sobre eso y será lo que decida la militancia. Yo me siento cómodo. El concepto ‘més’ es lo que buscamos: ampliar, llegar a más gente y nos encgancha muy bien a aquello que queremos, que Compromís se fortalezca.

¿Es un intento de adueñarse de todo Compromís?

No, nuestros compañeros de Iniciativa ya hicieron el cambio y me parece bien que cada vez nos vinculemos más a esa marca Compromís. Es un paso natural.

¿Es una estrategia para tener una marca similar a Compromís por si la coalición se rompe?

Apostamos claramente por Compromís. Siempre hemos defendido un único partido, pero los otros compañeros no han querido y llegamos donde podemos. Ahora iremos a una federación, perfecto; es lo que hemos podido pactar pero lo que queremos es Compromís y no pensarmos en otras estrategias; lo que queremos es ampliar ese espacio político y que más gente se sienta cómoda. Es lo que ahora parece que las diferentes partes aceptan como más positivo, yo sigo pensando que lo que corresponde es hacer un partido e ir todos juntos en la estructura orgánica, pero si el resto de partes no está cómoda pues seguiremos trabajando la diversidad de las coaliciones.

¿Lo que ocurra en el congreso del Bloc puede condicionar los equilibrios en Compromís y la relación con el partido de Mónica Oltra?

Lo que queremos es fortalecer nuestra organización y hacerla más útil a los valencianos. Si más gente nos ve como una herramienta útil, más gente verá en Compromís esa herramienta útil. No es un congreso de estrategia para confrontar con los socios, al contrario está hecho para reforzarnos. No hay conflicto.

Se ha escrito que este es el congreso del que saldrá Vicent Marzà como gran referente ¿Qué le parece?

Pues que no es mi ambición. Se escribe, pero esta es la verdad. Lo que me importa es avanzar colectivamente. No estoy en política para estar, sino para hacer, para construir y eso es colectivo. Me da igual el papel. Àgueda Micó me pidió que acompañe en la ejecutiva para coordinar políticamente y me parece un reto interesante. Cuando vuelva a mi centro (es profesor), desde la militancia de base, desde los movimientos asociativos seguiré haciendo lo que sea. No tengo un objetivo personal.

Pero es el ideológo de la transformación.

Estoy coordinando la ponencia política, con un equipo muy potente. Es cierto que he hecho una apuesta ideológica muy clara y que creo que puede llegar a mucha gente y que es compartido por muchos. Todo lo que pueda aportar lo aportaré.

¿Aspira a liderar Compromís en un futuro como dio a entender en una conferencia antes de la pandemia?

No di a entender eso. Dije que estaría a lo que diga la militancia. Que puedo estar barriendo la sede o de conseller. Y ahora digo lo mismo. No tengo esas ambiciones personales. Y no sé porqué cuesta tanto de creer y se especula sobre eso. Soy uno más, solo quiero ser útil a mi pueblo. No tengo ese objetivo personal, el mío es colectivo: ser la fuerza hegemónica de la izquierda de este país. Y luchar por la construcción nacional y popular del pueblo valenciano y a eso contribuiré.

Tal vez porque llevamos seis años de Botànic y en Compromís siempre han defendido la renovación de caras.

Ir generando nuevos liderazgos siempre va bien. En el Bloc sabemos que después de más de 300 años en los que nuestro pueblo está en la situación en la que está, lo que hacemos nosotros es un relevo más y eso nos diferencia de otros partidos, tenemos que trabajar que cada vez haya más gente tirando del carro. No hay ninguna voluntad de permanencia ni de prevalencia individual.

¿Ha hecho campaña con Àgueda Micó, qué diferencias encuentra con la otra candidatura?

La de Àgueda está plenamente preparada, conoce el partido, el proyecto y a todos los militantes y que tiene la fuerza y capacidad para seguir avanzando. Y otra candidatura que no ha demostrado esa solidez ni capacidad de liderar el proyecto con fuerza y que las divergencias que plantean no están fundamentadas. Todo lo que encuentran a faltar está en la ponencia. Hay espacio para un proyecto más fuerte y la mejor candidatura para liderar es la de Àgueda.

- ¿Cómo debería salir del congreso la relación con Cataluña?

Apostamos claramente por la capacidad de los pueblos de decidir su futuro, en un marco de diálogo, convivencia y democracia. Y manifestamos claramente que es la política la que tiene que poner las soluciones.

¿Pero sin una relación especial con Cataluña?

El pueblo valenciano se tiene que relacionar de igual a igual con los demás pueblos y hacerlo con la capacidad de decidirlo todo, evidentemente con los vínculos que nos unen con el resto de pueblos con los que compartimos lengua pero de igual a igual y de una forma soberana sin ninguna subsidiaridad de nadie.

¿Cómo será la nueva estructura orgánica?

Debe haber una mayor coordinación entre lo orgánico y lo institucional y que lo que hacemos en todas las instituciones sea lo que hemos decidido entre todos por eso planteamos las convenciones nacionales para decidir sobre determinados temas y la figura del activista

Explique la figura del activista.

Son personas que están muy activas en determinadas cuestiones pero que no participan de todas las luchas que planteamos, pero sí queremos que estén con nosotros sin necesidad de ser militante. Porque a partir de ahí nos conocerán y vendrán a nuestro proyecto. Lo que nos ha pasado siempre es que donde hemos gobernado y la gente nos ha conocido después ha confiado más. Lo que queremos es romper espacios estanco y que la gente pueda sumarse a que la lucha por el autogobierno y la construcción nacional y popular del País Valenciano es la mejor forma de dar solución a su vida.

¿Ha tenido el Bloc suficiente voz en el Consell?

Entiendo que sí, hay un impulso del valencianismo político desde la diversidad. No tenemos que hablar solo de unos determinados temas. Es valencianista también hablar de empleo, de un sistema productivo más justo y competitivo y que tenga mejores condiciones de trabajo. Se debe construir desde ahí y cuando hay personas de Compromís en el gobierno se nota.