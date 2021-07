Calor de julio, pero número de contagios similares a los de febrero. El avance de la pandemia, con todas sus diferencias respecto a las del pasado invierno, dejó ayer su nuevo récord de positivos de los últimos cinco meses. Los 2.855 nuevos positivos son el mayor número de infecciones notificadas un día desde el 18 de febrero, si bien, aquel día en el que se superaron las 3.000 era un miércoles e incluía la de las últimas 24 horas y en este caso también cuenta las del domingo cuando no hubo notificación diaria.

Por poner en perspectiva el incremento, los 2.855 nuevos casos que se han contabilizado en un fin de semana (y eso que los lunes durante la tercera ola eran flojos porque los diagnósticos bajaban en sábado y domingo) son más que los 17 primeros días de junio o más que los 20 últimos días del mes de mayo cuando la pandemia volaba a cotas bajas. Ahora la gráfica vuelve a mirar hacia arriba con cifras muy por encima de los niveles de meses atrás.

No obstante, la pandemia no evoluciona de la misma manera en toda la Comunitat Valenciana. En este sentido, destaca que la provincia de València es en estos momentos el principal foco de transmisión de esta oleada de casos. De los 2.855 nuevos casos, el 73 % (2.086) se han dado en la provincia central de la Comunitat Valenciana por lo que no es extraño que solo dos de los 32 municipios que restrenaron toque de queda anoche sean de Alicante y Castelló donde ayer se notificaron 530 y 289 nuevos positivos, un 20 y un 10 % de casos respectivamente.

Aunque la vacuna está permitiendo que la ola de contagios no repita las gráficas de hospitalizaciones y defunciones, los ingresos sí que muestran una subida importante durante el fin de semana. Así, son ya 379 las personas que están en algún hospital valenciano con covid, 80 más que el viernes, y en niveles de ocupación no vistos desde el 13 de marzo. De estos, otra vez la provincia de València concentra la mayor parte con 322 ingresados por covid, un 84 % del total.

También en las UCI han aumentado hasta 51 los ingresados, 20 más que el viernes y el doble de los 25 que había el miércoles pasado. De nuevo son las salas de València las que más carga sufren de pacientes con cuidados intensivos, 47 de los 51, un 92 %. Estas cifras de ocupación de intensivos no se alcanzaban desde principios de mayo. Sin embargo, la mortalidad continúa en cifras mínimas al haberse registrado un fallecimiento con fecha de deceso en los últimos siete días, informó Sanidad.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad publicó ayer los datos de presencia de las distintas variantes. Entre estas, destaca que la mutación delta (antes conocida como india) representó el 92 % de los casos que se secuenciaron en un hospital valenciano. Ximo Puig dijo que ya representaba más del 50 % de los casos y gana presencia respecto al resto de variantes al contar con más capacidad de contagio. Al contrario, la alpha (o variante británica), hasta ahora predominante, baja al 10 %.

La mitad de la población a vacunar ya está protegida

La Comunitat Valenciana alcanzó ayer las 2.241.164 personas inmunizadas de manera óptima (con dos dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca o una de Janssen), lo que implica que prácticamente la mitad de la población (un 49,8 %) incluida en la campaña vacunal (todos los mayores de 12 años) está ya protegida mientras que representa un 44 % de los habitantes totales de la Comunitat Valenciana. Esta protección completa la tienen más de siete de cada 10 mayores de 40 años. Por otra parte, son 2.805.304 personas las que han recibido, al menos, una dosis, esto es, un 56 % de la población total y seis de cada diez de las personas incluidas dentro de la campaña de vacunación.