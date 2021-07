Las medidas para evitar la propagación de la covid continuarán en la Comunitat Valenciana tras el día 25. Es la fecha hasta la que actualmente están aprobadas las restricciones y que el Consell acordará alargar mañana en la Mesa Interdepartamental. Con la incidencia acumulada al alza y la presión hospitalaria en aumento, cualquier decisión en una línea contraria a, como mínimo, prolongar lo ahora vigente sería contradictorio, aunque falta ver si habrá alguna vuelta de tuerca más.

De momento, el primer paso ya está dado y es contar con el consejo de los expertos que asesoran los pasos que se dan desde el Palau de la Generalitat en todo lo relacionado con la pandemia y el control del virus. Y en este caso, la voz de los especialista sonó alta y clara: las medidas deben continuar porque el nivel de contagios sigue siendo alto. Es la propuesta de los expertos que deberá materializarse y acordarse en el seno del gobierno valenciano mañana.

«Creo que la prudencia es más exigible que nunca», expresó el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista en TVE sobre la continuación de las restricciones. En este sentido, indicó que lo que es «evidente» es que en una situación como la actual, con una movilidad enorme y en la que el virus ataca a los más jóvenes, «lo fundamental es activar la vacunación y mantener al máximo la prevención». Toda una señal de que las medidas continuarán rigiendo la rutina de los valencianos, al menos unos días más.

Con el ocio nocturno cerrado y sin visos de poder retomar su actividad en las próximas semanas, la principal medida sobre la que se posan todos los ojos es el toque de queda. Esta limitación de la movilidad nocturna busca frenar en seco los botellones y fiestas similares donde puedan generarse grandes brotes entre la población joven, la que tiene actualmente mayor índice de contagios. De momento, la medida afecta a 32 municipios de la Comunitat Valenciana, aunque la mayoría de ellos (30) estaban en la provincia de Valencia.

Sin embargo, la situación es diferente tras casi dos semanas y el nivel de transmisión se ha extendido a lo largo del territorio. En este sentido, hay varias localidades candidatas a ver también restringida su movilidad nocturna al haber incrementado considerablemente su incidencia, pese a que este no es el único parámetro que manejan desde Sanidad. Son los casos de Calp o Peñíscola con incidencias de 1.363 casos y 793 por 100.000 habitantes, respectivamente.

Informe al TSJ

Tanto para poder ampliar esta medida de restricción de movilidad nocturna, como la que limita las reuniones sociales a un máximo de 10 personas que está vigente en toda la Comunitat Valenciana, se necesitará nuevamente el aval del Tribunal Superior de Justicia autonómico. Así, si mañana la Mesa Interdepartamental vuelve a dar el visto bueno a estas restricciones, deberá enviar un nuevo informe en el que ya están trabajando desde la subdirección de Epidemiología de la Conselleria de Sanidad.

Será en este informe en el que desde el departamento autonómico de salud detallen qué municipios deberán quedar bajo el paraguas del toque de queda y el por qué. Esa lista, de momento, no existe y sería imprudente aventurarla ya que de cada municipio solo se conoce la incidencia acumulada y desde Sanidad defienden que se tienen otros elementos en cuenta como la positividad, la trazabilidad o el número de brotes. De hecho, cuando se aprobó el toque de queda para una treintena de localidades había otras en peor situación de contagios que no se incluyeron en la petición al TSJ.

Otra posibilidad es que visto que el aumento de casos es prácticamente generalizado y que prácticamente la mitad de las localidades (un 46 %) están en riesgo extremo (con tasas superiores a los 250 casos por 100.000 habitantes) se opte por un toque de queda general. No obstante, esta posibilidad sería más complicada ya que si algo se valoró por parte del Alto Tribunal valenciano es que la restricción del derecho de movilidad por la noche tuviera un despliegue selectivo, casi quirúrgico, muy bien justificado en datos epidemiológicos.

Así y todo, los efectos de estas restricciones no se acaban de ver todavía. El experto en salud pública de la Fundación Fisabio, Salvador Peiró, señala que estos se deberían empezar a notar en los próximos días, aunque sí que destaca que el crecimiento de la curva no ha sido tan rápido como en olas anteriores. «La transmisión es muy alta, pero la sensación es que el crecimiento no es tan acelerado», indica el epidemiólogo.

Para Peiró la situación que se vive actualmente en la Comunitat Valenciana es «bien diferente» a febrero, aunque los niveles de propagación del virus sean similares a los del segundo mes del año. La diferencia fundamental es que con estos índices «habría una treintena de fallecidos al día, mientras que ahora hay uno o ninguno». Peiró pone, en este sentido, en valor el papel de la vacuna, al tiempo que indica que eso «no significa que no pase nada».

Otra de las medidas por las que se le preguntó al president de la Generalitat es por el uso de las mascarillas. En este sentido, recordó que desde la Generalitat «siempre habíamos sido partidarios de que en espacios naturales o al aire libre, no fuera necesario su uso, pero en la ciudad, en los espacios urbanos, hay muchos momentos en los que es difícil discernir la distancia de seguridad».