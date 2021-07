Desde que el Ministerio de Sanidad anunció que la venta del autotest de antígenos para la detección del SARS-coV-2 iba a estar permitida para todos los públicos, las farmacias aseguran que ha sido solicitada por muchísimas personas, y que han debido reiterar que no podrían venderlo hasta que no estuviera publicado y aprobado en el BOE. No obstante, desde hoy mismo ya está autorizada su venta, y puedes acercarte a tu farmacia más cercana para adquirirlo.

Son muchas las preguntas que rondan por la cabeza de las personas que se plantean utilizar este nuevo producto. Es importante aclarar que no es necesario obtener ningún tipo de receta médica para poder comprarlo. No se ha establecido un precio fijo, pero en teoría el autotest costará entre siete y doce euros, dependiendo del precio que decida fijarle cada farmacia. Además, debería estar disponible en cualquier farmacia y, a no ser que por el gran revuelo que ha causado y la alta demanda que se espera, la farmacia a la que te dirijas se quede sin existencias, no tendrías por qué encontrarte ningún problema a la hora de adquirirlo.

Si te has hecho alguna prueba de antígenos sabes que se toman muestras tanto de la nariz como de la boca. No obstante, con las pruebas que se van a comercializar no es necesario llegar tan al fondo de las fosas nasales y los bastones son más cortos que los de una PCR. Asimismo, está recomendada para personas entre los catorce y noventa años, y tiene una precisión del 98,72%.

Se debe recalcar que los resultados que se obtengan al realizar estas pruebas no son igual de fiables que las que realizan los sanitarios mediante una prueba PCR, y que en el caso de que manifiestes algún síntoma, debes ponerte en contacto con Sanidad para notificarlo y que pongan en marcha el protocolo establecido ante un posible positivo por coronavirus.