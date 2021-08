Tous ha sido el primer ayuntamiento de España en poner la vacuna contra la covid como un requisito para un empleo público. «Miramos por la salud de nuestros alumnos, no hemos hecho nada raro», es la explicación del alcalde accidental de la localidad de La Ribera, Juan Ramón Báguena, respecto a las bases municipales para seleccionar dos técnicos de educación infantil en la que se incluye la inmunización contra la covid como exigencia.

Báguena aseguró que, aunque las bases reclaman la vacuna para participar en el proceso selectivo, se van a baremar todas las solicitudes recibidas dentro de plazo —este se cerró ayer—, por lo que incidió en que la vacuna no es un requisito excluyente, y que será en el momento de contratar a las personas con mayor puntuación cuando «tendrán prioridad aquellos que tengan la pauta completa porque van a estar a estar contacto con los niños que van a la guardería».

En su opinión, estas bases «no excluyen a nadie». Desde CC OO no dicen lo mismo ya que han recurrido estas bases. «Deberían anularlas porque no es justo, si no lo hacen iremos al Contencioso», explica Juan Piqueras, responsable de Administración local del sindicato. Desde esta entidad aseguran que esta petición «podría contravenir el principio constitucional de igualdad ya que, la vacuna no sólo no es obligatoria, sino que, se excluye a posibles candidatos y candidatas de otras comunidades autónomas, así como a las personas que, por rango de edad, no han sido vacunadas con motivo de los criterios de vacunación seguidos por las autoridades sanitarias».

«No excluimosa nadie»

No obstante, el concejal argumentó que, en base al calendario de vacunación por tramos de edad que publicita el Gobierno, todos los potenciales aspirantes a trabajar en la guardería municipal de Tous podrán estar vacunados en septiembre, ya que en base a la formación requerida deben haber superado los 20 años, por lo que se mostró convencido de que este requisito no supondrá una barrera para ningún aspirante. «Lo vamos a mantener porque no excluimos a nadie», incidió Juan Ramón Báguena, mientras señalaba que el ayuntamiento solo modificará las bases si el secretario municipal considera cuando se reincorpore tras las vacaciones que ha podido haber algún o error o un juez lo ordena.

«Velamos por la seguridad de nuestros alumnos, que es lo que tenemos que hacer todas las Administraciones», agregó el alcalde accidental, quien afeó al sindicato que formalizara el recurso cuando se ha cerrado el proceso de presentación de solicitudes cuando las bases se publicaron hace más de un mes. «No podemos parar el proceso de selección. Acataremos lo que nos diga el juzgado si se llega a ese punto», comentó Báguena.

El debate sobre la obligación de la vacuna para determinados puestos públicos llegó también a la rueda de prensa del Consell en la que la vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano, Mónica Oltra, aseguró que veía innecesario obligar a inmunizarse a los sanitarios «porque el nivel de rechazo es muy marginal». «No se está dando un fenómeno de negacionismo de vacunación que justifique la medida», aseguró Oltra quien señaló que el 96 % de sanitarios habían recibido las dosis.