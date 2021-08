La primera gran ola de calor del verano, sobre todo en intensidad, va a provocar a partir del jueves y hasta el domingo temperaturas que podrían superar los 45 grados, sobre todo en puntos como Xàtiva o el sur de la Comunitat Valenciana. Así lo explica el climatólogo Samuel Biener. A partir de mañana en zonas de interior, en el alto Vinalopó o en la zona de Utiel-Requena podrían llegar a los 40 grados y alcanzar hasta los 45. «Vamos a tener la primera ola de calor oficial, es decir más de tres días, con noches asfixiantes donde no se bajará de los 25 grados», incide Biener.

En la misma línea se expresa Jose Angel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana. «La ola de calor en España comenzará a notarse el miércoles y el jueves empezarán a subir las temperaturas por el interior, donde ya serán significativamente altas en la zona fronteriza con Castilla-La Mancha, como la Plana de Utiel o el Rincón de Ademuz», remarca Núñez.

En el resto, las brisas suavizarán el ambiente, con valores plenamente veraniegos aunque sin los registros del interior, continúa. «Viernes y sábado la situación será similar, con mucho calor en el interior y temperaturas más suaves en la costa por las brisas», relata, para incidir en que será el domingo cuando se generalizará.

«La principal novedad de este subidón térmico no va a ser, sin embargo, la intensidad, sino la duración, ya que hablamos de cuatro días seguidos de calor intenso y seco en el interior y humedad en la costa, lo que también disparará la sensación de bochorno, porque no refrescará por la noche, ya que el termómetro no bajará de los 24/25 grados», comenta. «Además, la calima provocará un empeoramiento de la calidad al dispararse las partículas en suspensión», advierte.

Aire caliente del Sáhara

Los cuatro días de calor estarán marcados por el aire caliente procedente del Sáhara. De ahí que Biener alerte sobre el peligro extremo de incendios. «Con estas temperaturas se da un caldo de cultivo perfecto», recuerda. Esta previsión contrasta con el descenso de temperaturas del domingo y el lunes, donde las máximas bajaron entre dos y tres grados y no pasaron de los 28, con el registro más alto en Xàbia (28,3).