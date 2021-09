Casi sin nuevos contagios declarados, con los hospitales «limpios» de pacientes covid y con mínimas restricciones o ninguna. Así debería ser la vida en la nueva normalidad tras la (última ola de la) pandemia de coronavirus. La Comunitat Valenciana en su conjunto, con 75 casos por 100.000 habitantes a 14 días aún está en el nivel medio de riesgo y tiene restricciones de aforo y horarios hasta el próximo 27 de septiembre pero la circulación del virus ya está en niveles anecdóticos de nueva normalidad en 312 municipios de las tres provincias (el 57 % del total).

Es la buena noticia que deja el mapa de incidencia del virus actualizado a 13 de septiembre y que muestra, sobre el terreno, la retirada de esta quinta ola. Buena parte del interior de Valencia y de Castelló está ya en valores de menos de 25 casos por 100.000 habitantes y apenas hay 18 municipios que están en nivel de riesgo extremo por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes.

La cifra contrasta con los 313 municipios que estaban en esta situación en lo peor de esta quinta ola. Ahora, son menos de una veintena y mayoritariamente o bien pueblos muy pequeños donde pocos casos disparan la incidencia acumulada o localidades de costa que venían de una circulación del virus disparada en verano como Oliva uOrpesa.

La Conselleria de Sanidad apostó por mantener las restricciones de forma conjunta para toda la C. Valenciana y no será hasta el día 27 cuando se reevalúe la situación. Lo único que puede echar a perder esta buena evolución sería un posible rebote o bien por las Fallas de principios de mes o por la vuelta a las clases en colegios o universidades. Los datos de nuevos contagios (176 ayer, la cifra más baja desde el pasado 15 de junio) apuntan a que la tendencia a la baja continúa pero, según los expertos habrá que ver no solo si se modifican las incidencias sino también los valores de hospitalización en los próximos días.

Por ahora, los pacientes covid ingresados siguen bajando: ayer había 242, 60 de ellos en alguna UCI y se han registrado otros 4 decesos en los últimos 7 días. La lista oficial sube hasta los 7.742 fallecidos en pandemia.