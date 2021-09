Éxito de la vacunación en Mestalla: "Venía al fútbol y me pilló de paso"

La campaña de inmunización salió ayer de los vacunódromos y se fue a buscar a los rezagados a la calle sin ningún tipo de cita previa. Y los encontró en las puertas de Mestalla, antes de un València-Real Madrid. La secuencia es la mezcla de una tarde de fútbol en la que, por un momento, términos como repesca o pinchazo fueron más dirigidos a la lucha contra el coronavirus que a sus significantes balompédicos.

«Es una vacunación oportunista, ir donde va la gente y aprovechar acontecimientos como este», expresa Álvaro Bonet, gerente del departamento de salud Clínico-Malvarrosa quien admite que la idea surgió de la necesidad de aumentar la protección en grupos de edad entre 25 y 40 años, «que tienen tasas de vacunación más bajas de lo que nos gustaría».

Las imágenes de las colas y las experiencias de quienes esperaban a pie de autobús de donación de sangre convertido ayer en centro de vacunación muestran que la experiencia fue un éxito con más de un centenar de personas, aunque se habían llevado hasta 500 dosis de Pfizer y Moderna. Porque sí, hay gente que queriéndose vacunar no lo había hecho en los puntos habituales y sí lo hizo ayer en una carpa frente a Mestalla. ¿Motivos? De todo: desde errores en la cita (muchos tras contagiarse en verano, al borde de ser inmunizados) hasta imposibilidad reiterada de acudir a las convocatorias ordinarias.

Gabriel Sales, de 21 años, es de los primeros casos y también de los más madrugadores en la fila: «Yo me quería vacunar, pero después de pasar el covid me anularon las citas que tenía y no me han vuelto a llamar». «Había fallado a las citas anteriores para la segunda dosis porque me pillaban siempre fuera de la ciudad por motivos laborales y no había para vacunarse los fines de semana», cuenta Charlie, de 49 años.

Para Rafa, de 43 años, el final del domingo fue «completo» porque después de inmunizarse acabó la jornada en las gradas de Mestalla. Él también pasó la covid, no le volvieron a citar y al tener previsto acudir al partido decidió pasarse antes por el operativo montado por la conselleria. «Ya tocaba, antes siempre me pillaba en vacaciones», admite por su parte Mario Luque, de 19 años.

Diferente fue la situación de Antonio y Katherine, hondureños, que se quejan de que «no ha habido forma» de que les citaran. «Siempre hemos querido vacunarnos, pero en el centro de salud no nos solucionaban la situación porque no estábamos empadronados». Ayer, no obstante, le marcaron un gol al virus y ganaron su particular partido a la burocracia.