Més se queda con todo en Compromís

Hubo un tiempo en el que, parafraseando a Gary Linecker y su «el fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y siempre gana Alemania», se decía que Compromís era una coalición de tres partidos en la que siempre se hacía lo que decía Mónica Oltra. Más allá de lo cierto o no de la sentencia, casi dos años después del adiós de la exvicepresidenta, el dicho ha dado un giro y ahora se aproximaría más a que Compromís es una coalición de tres partidos en la que casi todos los cargos los consigue Més. El último caso, en el Parlamento Europeo.

Salvo catástrofe electoral del espacio político que representa Sumar, Vicent Marzà será eurodiputado. El exconseller de Educación y actual síndic adjunto de las Corts es el elegido tras imponerse en las primarias internas para formar parte de la lista del partido de Yolanda Díaz, en el número tres. Marzà es uno de los dirigentes más destacados del antiguo Bloc, el partido que más afiliados aporta a la coalición, que ha logrado situar a otro de sus referentes en uno de los puestos más destacados, algo que viene siendo casi norma a lo largo del último año.

Es cierto que el principal rival de Marzà era Jordi Sebastià, exparlamentario en Bruselas y exalcalde de Burjassot, también de Més, por lo que la corriente nacionalista de la coalición tenía prácticamente asegurado el cargo. Sin embargo, que Iniciativa, la pata ecosocialista, no presentara batalla por este puesto es un indicativo del cambio que ha vivido la formación en el último año, especialmente tras las elecciones del 28 de mayo.

Así, y siempre que la candidatura en la que está Marzà logre recabar apoyos suficientes para obtener tres asientos, Més tendrá la principal representación de Compromís en todos los frentes institucionales con mayor relevancia: en las Corts, donde Joan Baldoví ejerce de síndic —fue además el candidato a la Generalitat— y Maria Josep Amigó está en la Mesa; en el Congreso donde Àgueda Micó es la portavoz adjunta del Grupo Sumar; en el Senado con Enric Morera; con Dolors Gimeno como portavoz en la Diputación de Valencia; Papi Robles ejerciendo de jefa de la oposición en el Ayuntamiento de València y, si Marzà entra, en el Parlamento Europeo.

Contraste ante el 28M

La fotografía actual contrasta con la de hace un año cuando Iniciativa ocupaba el principal cargo en el Consell, con Aitana Mas como vicepresidenta, consellera de Políticas Inclusivas y portavoz —cargo que previamente había ocupado Mónica Oltra—, además de la representación en el Senado, con Carles Mulet, mientras Joan Ribó, perteneciente al grupo de los no adscritos, era el alcalde de València.

Sin embargo, la pérdida de poder institucional tras los comicios autonómicos y locales ha dado un vuelco al reparto de roles que ha generado no pocas tensiones internas. La mayor fue por el cargo en el Senado. Pese a que Iniciativa propuso de nuevo a Mulet, señalando que el acuerdo entre las formaciones le garantizaba este puesto, Més se impuso e impulsó al expresidente de las Corts, Enric Morera.

Tras aquello hubo una ruptura interna que tardó tres meses en suturar y que hoy la formación intenta dejar atrás con un proceso de reestructuración para cambiar el modelo de coalición hacia una federación de partidos, todo con un hipotético regreso de Oltra que dé un nuevo giro a los dichos internos.

