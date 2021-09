Oltra reclama la tasa turística frente a Puig y la patronal pero abre la puerta a una moratoria

Según Oltra, el momento es 2022 porque es cuando la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha situado la recuperación económica, si bien, no ha cerrado la puerta a una moratoria.

La también vicepresidenta ha añadido que ahora se abre un debate y apuntado que está cuestión no afecta al empresariado porque no son ellos, sino los turistas, quienes pagarían la tasa. Oltra ha lamentado que cuando se habla del sector del turismo, sólo se apunta a la patronal y no a otros colectivos, como las kellys. El debate ahora es concretar cómo aplicar este impuesto y ha evitado hablar de “líneas rojas”.

La portavoz del Consell y dirigente de Compromís ha defendido que dentro de la pluralidad de un gobierno de coalición es legítimo su decisión de presentar la propuesta junto con el vicepresidente segundo de Podem, Héctor Illueca, al margen de si lo habló previamente con el presidente Ximo Puig. Oltra ha asegurado que no hizo este anuncio para contraprogramar al presidente de la Generalitat en su cumbre de Sevilla y que la reunión con Illueca estaba prevista de antemano y era pública.

Respecto al plazo de presentación de los presupuestos, Oltra ha dicho que lo relevante no es el tiempo sino la forma y la conclusión a la que ha llegado es que previamente a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat deben poder revisarse al detalle antes de dar el visto bueno.