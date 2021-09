La vida en una fábrica abandonada de Natzaret a la espera de recibir la subvención

De hecho, València Acoge ha vuelto a preguntar por su expediente, pero la conselleria ha respondido que no pueden ofrecer una fecha de concreta de resolución, a pesar de que se van a cumplir 3 años desde que se formuló y que la persona interesada no ha recibido ninguna notificación por parte de la Administración. La razón que expone conselleria para esta falta de concreción son «los problemas de validación de las cuentas de domiciliación desde las entidades bancarias». Mederos presentó en su día, junto a su solicicitud de RVI, la documentación que le acredita como titular de una cuenta bancaria con la que sigue operando, pero no se sabe por qué razón no ha sido validada por la Generalitat para percibir la RVI.