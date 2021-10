Los valencianos en la ejecutiva reivindican la financiación y al Consell

Cuando Arcadi España y Diana Morant llegaron junto a Ximo Puig a las puertas de Feria València, en la megafonía sonaba el final de la canción de La Flaca. «Aunque solo uno fuera», decía justo en el momento de empezar a comparecer. Y no fue uno sino cuatro los valencianos que entraron finalmente en la ejecutiva.

La visión de España como «país de países», el transporte más allá de la radialidad madrileña o reivindicaciones como la financiación son algunos de los asuntos que pusieron encima de la mesa Morant, España, Patricia Blanquer y Amparo Marco en sus primeras palabras como miembros de la recién renovada dirección del PSOE.

«Los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana tendrán en mí a una aliada sensible y consciente de que la realidad de España es diversa», dijo la ministra de Ciencia, Diana Morant. Así, insistió en que la «palanca de transformación y mejora de la sociedad» ha de venir «desde lo local» y apoyarse en la ciencia y la investigación, disciplina de la que será la responsable tanto en el Consejo de Ministros como en la dirección del partido siendo una de los seis ministros que compatibilizarán ambos cargos.

También coincidirá para Arcadi España su área dentro del Ejecutivo valenciano (conseller de Transportes) con su nueva responsabilidad en la dirección del PSOE. Así, destacó que con los nombramientos el partido busca «impregnarse de la buena gestión del Consell». Por ello, dijo que prevé aportar una «mirada mediterránea» e incidir en una movilidad sostenible y con una «estructura diferente» centrada en los territorios. El corredor mediterráneo o las Cercanías, habituales en la agenda valenciana, estarán bajo su cargo dentro del PSOE.

También se mostraron agradecidas por sus nombramientos la diputada por Alicante Patricia Blanquer y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.

«Vamos a trabajar para dotar de más recursos en inversión y financiación a la Comunitat Valenciana como se refleja en los compromisos de los Presupuestos», indicó Blanquer, quien se hará cargo de Industria, Comercio y Turismo.

«Es un reconocimiento a la política municipal y feminista de Castelló», añadió Marco sobre la que recaerá la cartera de Emprendimiento e Impacto Social.

Por otra parte, que se sienten orgullosos del nombramiento y que no se lo esperaban se convirtió ayer en un tópico hecho respuesta. Y eso que Morant entraba en muchas quinielas, igual que también había miradas sobre el conseller España. «Estas cosas una ni lo piensa, ni lo sueña, ni se lo espera», dijo Morant. Menos previsible era el nombre de Marco. «Me enteré por un mensaje a medianoche y no me lo esperaba para nada», aseguró.