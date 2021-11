Inmaculada Sánchez: "Puede sonar extraño, pero en música, danza y arte dramático sí se innova"

Integrado en la estructura de la Conselleria de Innovación pero aún con vínculos con Educación, Inma Sánchez dirige el Iseacv, que vela por los estudios de arte dramático, artes plásticas (cerámica), danza, diseño y música, con una oferta de Formación Profesional y, sobre todo, de grados, equivalentes y con el mismo rango que las carreras universitarias.

Uno de los objetivos del Iseacv es dar a conocer todo el abanico de enseñanzas artísticas. ¿Por qué cree que hasta ahora estos estudios han sido tan desconocidos y menospreciados?

Para los padres o las madres es una alegría que su hijo o hija estudie Matemáticas, Derecho, Farmacia o una ingeniería... pero si les dicen que van a estudiar trombón, diseño gráfico o para ser actor o actriz parece que la sociedad aún piensa que en esto uno ya nace aprendido. Mi idea es que la gente realmente conozca los 13 centros del Iseacv; debemos darles publicidad, lo que ellos ya hacen muy bien. Son muchos años de lucha.

La Lomloe viene y parece solucionar algunas reivindicaciones históricas (como el acceso a becas, los títulos, las homologaciones europeas...).

Y el Bachillerato. Estoy muy contenta con la nueva modalidad porque diferencia por un lado las Artes escénicas y por el otro, Artes plásticas y Diseño, y el alumnado de conservatorio que coja Música tendrá muchas asignaturas convalidadas y se reconocerán sus estudios. El ministerio espera que se apruebe la Ley de FP y la siguiente será la de Enseñanzas Artísticas —superiores y profesionales—, porque la Lomloe marca un plazo de dos años. Con el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, las comunidades autónomas y los ministerios, se verá cómo se articulará. Estamos muy esperanzados en que finalmente se dé valor y se potencien estos estudios. Nosotros también tenemos en tramitación el ROF (Reglamento Orgánico y Funcional), que no ha habido en 14 años y nos encontrábamos en un limbo legislativo total y absoluto.

¿Cuánto le queda al ROF para estar ya en funcionamiento?

No creo que tarde mucho el primer informe de la Abogacía, cruzo los dedos, y después, al Jurídic Consultiu. Cuando tengamos ese primer informe reuniremos a sindicatos y centros en una comisión para entrar al detalle de la orden de desarrollo del ROF, que sabemos que será provisional porque vendrá la nueva ley.

Ha hablado de un limbo legislativo. ¿Cómo lleva estar siempre entre dos tierras, entre Educación y Universidades, entre dos conselleries y dos ministerios?

Muy bien, porque aprendes a ‘surfear’ y tienes un pie en cada una: orgánicamente dependemos de la Conselleria de Innovación y por otro lado, el profesorado todavía es de Educación, pero no hemos tenido problema. Aunque haya gente que no lo entienda o lo vea, en nuestros centros también se innova, se investiga y se crea empleo emergente... Puede sonar extraño, pero en música, danza y arte dramático se innova.

Ha hablado del profesorado: ¿En qué punto está el traspaso de personal entre ambas conselleries?

Los ROF de Educación e Innovación hablan de que debe haber una orden conjunta para hacer la división de recursos humanos y materiales de los 13 centros. Es evidente que nos tenemos que sentar porque las dos conselleries compartimos estudios y espacios, pero no creo que haya problemas. Habrá que dejar centros solo para FP y otros para grados... y hacer algún trasvase, porque la distribución de los centros también es extraña.

¿Entonces habrá cambios en los estudios y en la oferta?

Creo que sí debería hacerse, pero con el máximo consenso con los centros, un estudio previo y viendo de dónde vienen los estudiantes. Yo he instado a los centros a dar más empuje y valor a los grados que no a los ciclos formativos, que ya tienen una oferta buena y amplia y su dirección general en Educación.

¿Y plantean ampliar algunos estudios, como los de Diseño, con más demanda que oferta?

Es que en València ya no hay más espacio. Ahora ya están divididos en dos [las sedes de Viriato y Vivers]...

A propósito de eso, ¿qué pasa con el edificio de Vivers? ¿La solución pasa por el de la plaza Viriato, ahora de Cultura?

Es complicado, pero estamos en conversaciones y en el camino correcto. Es una carambola a cuatro (el Ivacor, la EASD, el IVC y el Iseacv), pero creo que sí se puede llegar a una solución sin enrocarse; es una cuestión de números porque en un edificio tienes a 30 personas y en otro a 400 que necesitan espacio. Además, la plaza Viriato (ahora con la EASD y el conservatorio) debe tener solo uso educativo.

El traspaso del personal, la nueva ley estatal... ¿Llegará todo antes del final de la legislatura?

Sí, tiene que llegar sí o sí. Espero que a partir de enero, el ministerio de Educación se ponga las pilas. Me consta que ya trabajan en ello y sí he pedido que no tengan únicamente la visión centralizadora de Madrid y su Real conservatorio. No hablamos solo de música, hablamos de cinco especialidades y todas merecen el mismo respeto y reconocimiento. Hay varios modelos autonómicos: Cataluña y Euskadi tienen fundaciones privadas y nosotros 13 centros públicos y tres adscritos (y más peticiones en trámite). Por eso he pedido al ministerio que tenga una visión más periférica. Nosotros llevamos muchísimos años y somos tierra de artistas, a la Comunitat Valenciana nadie le puede dar lecciones en el mundo cultural y artístico.

Y esta nueva ley estatal llegará con el pacto que no ha habido con la Lomloe?

Sí, tiene que haber ese acuerdo porque en todas las comunidades autónomas hay interés.

¿Está el profesorado de Secundaria preparado para impartir las nuevas asignaturas que se ofertarán en Bachillerato?

Con el desarrollo de la Lomloe tiene que cambiar absolutamente todo, también el Real Decreto de Especialidades que dirá qué perfil deberá tener el profesorado. En 2022 se abre una etapa vertiginosa para el cambio de sistema.