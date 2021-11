Con una incidencia acumulada de 88 casos por cada 100.000 habitantes, la Comunitat Valenciana todavía estaría en riesgo bajo según el nuevo semáforo covid que hoy tiene previsto el ministerio de Sanidad. El departamento de Carolina Darias ha decidido actualizar los criterios que determinan la situación epidemiológica de la pandemia de coronavirus según los territorios y que, a su vez, se utiliza para determinar la necesidad de aplicar o no nuevas restricciones según la evolución de los contagios.

Sanidad considera ahora que el alto porcentaje de personas vacunadas con la pauta completa modifica el panorama y exige un cambio en los criterios para determinar la situación real y fijar actuaciones para prevenir nuevos brotes de la enfermedad. La ponencia de expertos de la que parte esta decisión cree que la vacuna y la inmunización que ha provocado en la población, que en caso de la Comunitat Valenciana supera el 90% de la población diana, hace que el virus no tenga tanta facilidad para reproducirse ni para infectar. Cada vez hay menos grupos de población que todavía no han recibido la vacuna y que todavía no están totalmente inmunizados.

Cambios en el semáforo covid

Por eso, el ministerio ha decidido ahora que el riesgo bajo por coronavirus se situará por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes y no en los 50 que marcaban ese límite hasta ahora. Por su parte, el riesgo medio se situará al superar los 100 casos de incidencia, el riesgo alto por encima de los 300 y el riesgo muy alto por encima de los 500.